今年前八個月大陸規模以上工業企業利潤下降1.7%

2019-09-27 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家統計局27日公布，受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格降幅擴大，以及超強颱風不利因素等多重影響，大陸8月規模以上工業企業實現利潤總額由正轉負，較去年同期下降2.0%。今年前八個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額則較去年同期下降1.7%。

所謂「規模以上工業企業」，是指年主營業務收入達到人民幣2,000萬元（約新台幣8,800萬元）及以上者。

若依企業類型來看，今年1至8月，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額下降8.6%；股份制企業利潤總額和去年相比持平；外商及港澳台商投資企業利潤總額下降5.8%；私營企業利潤總額則增長6.5%。

在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額增加，13個行業減少。其中，電氣機械和器材製造業利潤總額增長15.8%，成長率最高。專用設備製造業增長13.3%，電力、熱力生產和供應業增長12.4%。

石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.1%，衰退幅度最大。另，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降31.3%，汽車製造業下降19.0%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，1至8月工業企業效益情況有幾大特點。首先，汽車、電子、有色等主要行業利潤增長有所改善。1至8月，汽車、電子行業利潤雖然仍分別下降19.0%和2.7%，但降幅已經比1至7月分別收窄4.2和3.6個百分點。

其次，裝備製造業、高技術製造業、戰略性新興產業利潤增長呈現不同程度回暖。1至8月，裝備製造業利潤下降0.7%，降幅比1至7月收窄2.2個百分點；高技術製造業和戰略性新興產業利潤分別增長2.8%和3.0%，增速則分別加快1.6和0.5個百分點。