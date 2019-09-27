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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

上海臨港 打造世界級新能源汽車產業集群

2019-09-27 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

國網重慶奧體電動汽車快速充電站，26日正式投運，為市民提供新能源汽車充電服務，是...
國網重慶奧體電動汽車快速充電站，26日正式投運，為市民提供新能源汽車充電服務，是目前大陸西南地區最大的快速充電站。 中新社
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中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區推動智能網聯新能源汽車產業發展和重點項目簽約儀式26日舉行。當日現場，包含製造、應用、服務和功能平台四大類型共24個智能網聯新能源汽車重點項目簽約，涉及總投資近80億元（人民幣，下同）。

中新社報導，臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任朱芝松表示，臨港新片區將逐步打造世界級新能源汽車產業集群。朱芝松指出，注重產業發展是新片區的重要特徵之一，智能網聯新能源汽車產業在臨港已形成產業集聚態勢，產業生態良好。臨港新片區將依託新能源汽車產業發展的良好態勢，進一步強化區域輻射與經濟帶動作用，逐步打造世界級新能源汽車產業集群。

朱芝松介紹，臨港新片區將從政策、資金等多個層面加強引導，更加聚焦「智能、互聯、環保」等要素集成的未來汽車，選擇最具科研技術實力和產業應用前景的創新項目，通過功能型平台來鏈接不同行業、產業，推動新能源和智能網聯汽車產業發展。

智能網聯新能源汽車是臨港新片區布局發展的重要產業。從2007年開始，上海汽車集團股份有限公司自主品牌整車和新能源整車項目、奔馳再製造、延鋒百利得等行業領軍企業紛至沓來，一批上下游產業配套企業落地，構成功能齊全的產業鏈，臨港汽車產業的集群集聚態勢初顯。2018年，上汽大通EV31項目整車下線，進一步豐富臨港新能源汽車的種類。同年，世界電動車產業巨頭特斯拉落地臨港產業區，是上海歷史上最大的外資製造業項目，也是中國電動車外資股比開放以後第一個項目。2018年，臨港汽車整車及零部件產業實現工業總產值達380億元。

特斯拉公司全球副總裁陶琳表示，特斯拉之所以將首個海外超級工廠落戶在臨港，正是基於上海國際一流的營商環境以及創新創造活力、臨港地區的區位優勢產業潛力以及先行先試的政策優勢。

上海特斯拉外資

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