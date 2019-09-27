滬審理證券類犯罪 邀請金融專家陪審

2019-09-27 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市第二中級人民法院26日開庭審理一起內幕交易案。同濟大學法學教授、中國法學會審判理論研究會金融審判理論專業委員會委員倪受彬、同濟大學副教授范黎紅兩位金融領域的專家擔任這起案件的人民陪審員。據院方表示，這是「中華人民共和國人民陪審員法」施行後，中國大陸首例由金融專家陪審的證券類犯罪案件。

中新社報導，本案被告人寧某是一家證券公司項目經理。2016年2月，寧某在工作中獲知上海某化工股份有限公司起意收購上海某文化傳媒有限公司這一重大利好消息後，產生利用內幕信息買賣股票套利的想法。

後寧某夥同其妻樊某在目標股票停牌前2日，利用其控制的股票賬戶「精準」買入目標股票19萬餘股，並於股票復牌當日全部賣出，獲利17萬餘元人民幣。

內幕信息和內幕信息知情人如何認定？交易行為明顯異常怎麼界定？這起案件涉及眾多證券專業知識，尤其是控辯雙方對寧某是否是內幕信息知情人的認定爭議較大，這些問題關係到被告人是否構成犯罪，需要法院在審理中依法查明。

「專業的事情應該由專業的人來幹，我們可以向人民陪審員制度借力。」面對諸多金融專業知識，該案審判長、上海二中院刑庭副庭長黃伯青在庭前準備階段開出了這樣一張「藥方」，並邀請倪受彬、范黎紅兩名專家型人民陪審員參加本案的合議庭。

專家型人民陪審員的引入，為合議庭審理案件提供了強大的技術支持。據院方表示，本案開庭審理過程中，兩位專家發揮其專業優勢，幫助合議庭就本案內幕信息形成的過程、內幕信息內容、內幕知情人範圍、內幕敏感期等專業問題進行查明，使法庭能始終圍繞案件爭議焦點和重點問題展開事實調查、舉證、質證，極大提高庭審的針對性和庭審效率。

黃伯青說：「金融刑事案件經常涉及銀行、證券、期貨、保險等專業領域，金融專家陪審員具有專業知識的優勢，可以幫助合議庭強化事實認定和證據採信，有助於提高訴訟效率。

在撰寫裁判文書時，可以幫助法官用精準、簡潔的專業化語言把案件事實講清楚，提高裁判文書的質量。」本案將擇期進行宣判。