亞憶、太陽神分享轉型心路

2019-09-27 02:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱台北報導



台北經營管理研究院主辦的「2019傑出大陸台商」十一大類獎項，選出18組得獎人。 記者林宸誼/攝影 分享 facebook 由台北經營管理研究院主辦的「2019傑出大陸台商」十一大類獎項，昨（26）日選出18組得獎人，其中台商創新轉型升級的模式受關注，包括亞憶電子、太陽神不怕掀家醜，分享企業透過轉型升級從谷底爬起來。

台北經營管理研究院昨日並在台北舉辦「台商創新營運模式論壇」，邀請所有得獎者就台商轉型、創新、接班、開拓大陸市場等問題進行經驗分享。

亞憶電子因訂單驟減造成營運困難，不僅發不出錢來，還面臨被員工圍堵、銀行抽銀根等落魄歲月，亞憶電子董事長許文堂表示，集團從講營利、調結構、活化資產、股價合理化四個方向著手。

許文堂指出，包括忍痛收到BEST電器等公司，並轉型做車用電子，供應長城旗下新能源汽車御捷儀表板外，還進軍智慧家電，花了三年時間才有營收。

最初為收錄音機生產錄音磁頭的太陽神，因CD的興起，先把產品延伸到信用卡刷卡磁頭、POS機，但面臨越來越多競爭對手的削價競爭，太陽神總經理白鴻璋認為，既然開發新客戶非常困難，那為何不乾脆聚焦服務客戶，提供一站式購足服務，成為客戶不能替換掉的供應商。

白鴻璋指出，客戶會把供應商換掉有六點：分別是服務不好、價格太高、質量不好、交貨速度慢、品種太少、誠信問題，因此他把這六點都解決後，還改造生產線，一台機器人代替500個人工；產品線擴展到銀行IC卡、門禁系統，把單一產品擴展為一系列產品。

台灣董事協會理事長、逢甲大學講座教授許士軍表示，企業轉型早期是降低成本提高品質，現在已經演化到因顧客需求，從技術演化到網路發展，並去中心化，突破邊界，成為生態產業鏈。