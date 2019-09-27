港商捐百億元土地蓋社會宅

2019-09-27 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



新世界發展執行副主席鄭志剛宣布捐地給香港政府用於興建社會住宅。 網路照片 分享 facebook 針對香港持續超過三個月的反送中抗爭，北京當局將問題的根源指向民生問題，尤其是讓香港民眾難以承受的高房價。而在大陸官方媒體於日前直批香港地產商後不久，香港四大地產商之一的新世界就宣布，將捐出300萬平方呎（約8.4萬坪）土地，用於興建社會住宅。

新世界發展執行副主席鄭志剛於業績會上宣布，將捐出300萬平方呎農地，給香港特區政府興建公屋（社會住宅）及相關設施、社企或其他慈善團體等，他強調，捐地是為了支持、舒緩香港社會的房屋問題。

大陸《財新網》指出，「新世界是香港近期持續示威活動中首個宣布捐贈土地以興建社會房屋的香港大型地產商。」

新世界此次捐出的土地面積相當於39個標準足球場大，若按今年港府訂立的農地補償回收價格計算，價值約港幣33.72億元（約新台幣133億元）。

新華社本月中曾發表評論指出，「修例風波發展至今，折射出的香港社會深層次矛盾亟待解決。其中最突出、最迫切、最讓人詬病的是住房問題，已到了痛定思痛、必須解決的時候了。」

人民日報也表示，香港的居住問題有目共睹，而且正變得日趨嚴重，為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板。

在大陸官方媒體接連為文劍指香港地產商不到兩周時間，新世界就宣布這項大規模獻地計畫。

財新網引述香港一名地產界人士的話指出，「新世界這麼做，搞得大家都很緊張。」但這名人士也表示，地產商向政府捐地，政府敢不敢收又是另一回事，因為會擔心被外界認為有利益輸送、官商勾結之嫌。

香港首富李嘉誠創辦的長實地產在回覆媒體查詢相關問題時表示，農地轉作住宅，可能需要較長時間才能完成，但長實會就這方面問題進行研究。

恒地則回應說，過去就曾捐地興建安老院舍、青年宿舍等，集團也樂意與政府磋商，積極協助增加房屋供應，照顧不同階層的需要。

根據美銀美林的報告及部分地產商的官方數據，截止2018年底，香港四大地產商手中共計有約1.02億平方呎（約287萬坪）的農地儲備。利用私人農地儲備也被土地供應專責小組認為，是中短期增加香港住宅土地供應的方式之一。