內蒙風電基地開工 年供200億千瓦

2019-09-27 02:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



國家電投烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示範項目26日在內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗進入工程施工階段，標誌著全球單體最大陸上風電項目正式開工，建成後每年可向北京、天津、河北供電近200億千瓦時，將為2022年北京冬奧會提供綠色能源。

新華社報導，國家電投集團公司董事長錢智民26日在開工建設動員大會上指出，這個項目由該集團計畫投資400億元（人民幣，下同）建設，是全球一次性開發規模最大的單體陸上風電項目，是大陸首個大規模可再生能源平價上網項目，是推動中國能源轉型發展的重大示範項目，對於探索新能源優勢區域可持續發展具有重要意義。投產後，該項目每年可替代標準煤600萬噸、減少二氧化碳排放量約1600萬噸。

這個項目所在區域的平均風速為7.28米/秒至9.6米/秒，風向穩定，風電年平均利用小時數達3500小時左右，風能資源品質高、可開發量大。同時，這裡地處平原、緩丘，建設難度相對較低，適合大規模開發，距離京津冀用電負荷中心僅有400公里左右，是目前中國大陸最具備規模化平價上網示範條件的地區。

錢智民說，該項目將吸引科研機構、上下游企業在當地建廠或設立研發中心，提供1000多個就業機會和50億元的風機研發、製造投資。