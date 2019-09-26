影／大陸汽車公司推動自動駕駛 日臻成熟

2019-09-26 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸大力推動汽車消費，各車廠均卯足全力開發新能源車或測試自動駕駛等高科技車種。2018年4月獲得大陸首張商用車自動駕駛社會路測牌照的北汽福田汽車公司，測試自動駕駛一年半來已累積不少數據，對未來量產深具信心。

大陸推動自動駕駛（無人駕駛）不遺餘力，除頒發特殊證照給具資質的汽車公司，也開放部分道路供車廠測試使用。福田目前在時速70公里的卡車自動駕駛與中低速的商用車自動駕駛均已完成測試，累積一定數據資料。

在自動駕駛樣車上，樣車測試時能感應道路紅綠燈停啟，遇到前方地面突起物能放慢速度，發現前方有障礙物能自動避讓，根據設定的路線能自動轉彎或直行。

福田的自動駕駛樣車已在封閉、半封閉的以及一些開放區域陸續測試，有低速也有高速的；有在公車專用道測試自動駕駛的高速客車；也有在園區或場館的慢速接駁。

北汽福田汽車股份公司工程研究總院智能網聯研究院院長田俊濤接受媒體採訪時表示，自動化測試開發是一個逐步進行的過程，能否量產需要一系列政策以及產品的成熟性，在未來的一段時間之內，他們會通過這些樣車去積累一些數據，然後將這些數據再次完善，讓車輛更穩定、更可靠與成熟，才能量產。