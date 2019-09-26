親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

影／大陸汽車公司推動自動駕駛 日臻成熟

2019-09-26 21:54聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸大力推動汽車消費，各車廠均卯足全力開發新能源車或測試自動駕駛等高科技車種。2018年4月獲得大陸首張商用車自動駕駛社會路測牌照的北汽福田汽車公司，測試自動駕駛一年半來已累積不少數據，對未來量產深具信心。

大陸推動自動駕駛（無人駕駛）不遺餘力，除頒發特殊證照給具資質的汽車公司，也開放部分道路供車廠測試使用。福田目前在時速70公里的卡車自動駕駛與中低速的商用車自動駕駛均已完成測試，累積一定數據資料。

在自動駕駛樣車上，樣車測試時能感應道路紅綠燈停啟，遇到前方地面突起物能放慢速度，發現前方有障礙物能自動避讓，根據設定的路線能自動轉彎或直行。

福田的自動駕駛樣車已在封閉、半封閉的以及一些開放區域陸續測試，有低速也有高速的；有在公車專用道測試自動駕駛的高速客車；也有在園區或場館的慢速接駁。

北汽福田汽車股份公司工程研究總院智能網聯研究院院長田俊濤接受媒體採訪時表示，自動化測試開發是一個逐步進行的過程，能否量產需要一系列政策以及產品的成熟性，在未來的一段時間之內，他們會通過這些樣車去積累一些數據，然後將這些數據再次完善，讓車輛更穩定、更可靠與成熟，才能量產。

田俊濤說，自動駕駛的樣車造價現在還比較貴，大約在人民幣40萬到50萬元左右。至於續航力視電池的容量有300公里、200及100公里的續航力。未來隨著5G布建的成熟，自動駕駛技術應該會更成熟。

大陸各主要汽車公司推動自動駕駛系統，測試樣車已累積龐大數據。圖為北汽福田的自動駕...
大陸各主要汽車公司推動自動駕駛系統，測試樣車已累積龐大數據。圖為北汽福田的自動駕駛樣車。特派記者陳言喬／攝影
分享
大陸各主要汽車公司推動自動駕駛系統，測試樣車已累積龐大數據。圖為北汽福田的自動駕...
大陸各主要汽車公司推動自動駕駛系統，測試樣車已累積龐大數據。圖為北汽福田的自動駕駛樣車。特派記者陳言喬／攝影
分享

人民幣公車

相關新聞

陸將以五項工作 力保穩就業

2019-09-26 19:47

任正非：華為可獨家授權5G技術予美企

2019-09-26 19:43

2019中國商業報告：美企在華投資放緩 悲觀情緒增

2019-09-26 18:04

工程院士李德發：非洲豬瘟對中國直接損失已逾1兆

2019-09-26 16:38

「共」你的產？中共加速公私合營引風波

2019-09-26 15:14

大陸台商運用遺囑的法律須知 訂立之後可否修改？

2019-09-26 08:27

從餐飲、商場到航空 謝金河：香港經濟惡化正全面化

2019-09-26 08:11

張勇：數位經濟 五新邁向百新

2019-09-26 02:09

吉利董座李書福 一手造車一手辦學

2019-09-26 02:09

中國銀行預估 大陸GDP今年增長6.2%

2019-09-26 02:09

新興服務貿易 推升上海經濟

2019-09-26 02:09

上 海自貿區版權服務中心、國藝中心 啟動

2019-09-26 02:09

山西5G大戰略 2022全面覆蓋

2019-09-26 02:08

陸ETC將上路 11月聯試

2019-09-26 02:08

鄂爾多斯盆地 再現千億方大氣田

2019-09-26 02:08

河北商界傳奇 從一個古鎮講起

2019-09-26 02:08

蔚來Q2虧損 擴大

2019-09-26 00:52

全球第一檔不銹鋼期貨 上海掛牌

2019-09-26 00:49

鋼鐵期貨F4到齊 全球首個不銹鋼期貨在上海掛牌交易

2019-09-25 14:44

阿里第一顆晶片問世 平頭哥發布AI晶片含光800

2019-09-25 12:13

陸學者稱 非洲豬瘟對中國造成的直接損失已逾4兆元

2019-09-25 09:44

世界製造業大會 總投資年增64%

2019-09-25 02:02

波蘭企業登陸 東博會找商機

2019-09-25 02:02

桂台經貿論壇 聚焦自貿試驗區

2019-09-25 01:58

東博會飄香 東協美食高人氣

2019-09-25 01:58

防城港組聯盟 建冷鏈通道

2019-09-25 01:58

減稅規模空前…經濟沒官員說得樂觀

2019-09-25 01:05

大陸經濟下行 「4重點拚經濟」

2019-09-25 01:05

阿里入股 螞蟻金服上市邁大步

2019-09-25 00:12

精博台商專欄／台商資金匯回 四點不漏

2019-09-25 00:10

阿里巴巴和日本鐵路公司合作推廣日本旅遊產品

2019-09-24 22:46

證券分析師越好看預測越準？研究調查結果這麼認為

2019-09-24 21:24

人民幣在岸價收盤上漲185點 曾到7.1元

2019-09-24 19:37

張勇：阿里數字經濟體中國用戶9.6億

2019-09-24 19:23

菜鳥裹裹年用戶已過億 推寄件櫃入辦公室

2019-09-24 19:22

華為董座：ICT的洞已補好 正攻克作業系統和生態

2019-09-24 19:14

大陸人均GDP已破9,400美元 放言2049年比肩日、法

2019-09-24 14:29

大陸掀「國潮」華為、故宮成最人氣國產品牌

2019-09-24 13:13

易綱：中國貨幣政策以我為主 暗示不跟進全球降息潮

2019-09-24 11:36
看更多

熱門文章

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

從餐飲、商場到航空 謝金河：香港經濟惡化正全面化

2019-09-26 08:11

大陸這個縣城人均GDP甩開台灣好幾條街 直逼日本

2019-09-26 16:36

大陸官媒開罵後 香港地產商新世界宣布獻地8萬坪

2019-09-26 15:08

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

美國會通過香港人權法案 陸外交部：粗暴干涉內政

2019-09-26 15:10

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

港民怒斥林鄭：搞到全香港天怒人怨 妳必須下台

2019-09-26 20:43

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

美心創辦人長女伍淑清：罷課幕後有黑手

2019-09-26 12:55

北京大興機場啟用 「刷臉」登機有限制

2019-09-25 23:44

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

港府首次「對話」登場 民間：重組警隊

2019-09-25 23:44

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

世界最長海峽公鐵大橋 平潭貫通

2019-09-26 02:08

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

美參眾院外委會通過香港法案 陸批干涉內政揚言將回擊

2019-09-26 09:55

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

休假港警遭5男襲擊 受傷送院

2019-09-26 11:42

周杰倫MV奶茶店上海開業 黃牛一杯三百人民幣

2019-09-26 16:33

兒子與女兒吵架賭氣跳河 父親下水營救卻不幸溺斃

2019-09-26 19:47

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成

2019-09-26 16:21

陸：閱兵不是秀肌肉 解放軍是打擊台獨的有力力量

2019-09-26 17:14

林鄭月娥：現在香港的困難比五大訴求更廣泛

2019-09-26 19:27

全球第一檔不銹鋼期貨 上海掛牌

2019-09-26 00:49

美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48

大陸台商運用遺囑的法律須知 訂立之後可否修改？

2019-09-26 08:27

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

林鄭月娥：香港要保持「一國兩制」，而非香港自治

2019-09-26 21:48

陸「大衣哥」又紅了！上午捐款140萬 下午回家賣廢品

2019-09-26 18:08

工程院士李德發：非洲豬瘟對中國直接損失已逾1兆

2019-09-26 16:38

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

陸外交部長會見吉里巴斯總統 稱與台斷交是正確決斷

2019-09-26 19:38

廈門石室禪院／大陸最長九龍壁 五百石羅漢迎賓

2019-09-26 02:05

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

中國銀行預估 大陸GDP今年增長6.2%

2019-09-26 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top