陸將以五項工作 力保穩就業

2019-09-26 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



面對經濟下行，大陸今年將以穩就業做為最重要的工作之一，大陸人力資源和社會保障部部長張紀南表示，今後將努力推動為企業減負、促進創業帶動就業、做好職業技能培訓、提升就業服務、保障民生需求底線等五項工作。

張紀南26日下午在北京慶祝「建政七十年」系列活動新聞發布會上，就媒體詢問經濟下行對就業造成什麼影響時指出，中國有近14億人口和9億的勞動力，就業更引人注目。就業與經濟發展密切相關。但是，就業的發展狀況既取決於經濟發展的速度，也取決於經濟發展的結構。

中國的就業數量大，但是中國的經濟體量大、市場大，尤其是近年來第三產業發展迅猛，容納的就業量在不斷擴大，創業創新活躍，新就業形態蓬勃發展，這些都對保持就業穩定具有良好的基礎性作用。

他說，針對今年的形勢，中央把「穩就業」放在「六穩」的首位，各地區、各部門共同努力，讓中國的就業形勢保持了總體穩定，主要表現在：一是就業的主要指標運行在合理區間。1-8月城鎮新增就業984萬人，完成全年目標的89%。8月的全國城鎮調查失業率是5.2%，低於5.5%的預期控制目標。

二是市場的供求基本平衡，第二季度人力資源市場的求人倍率是1.22，市場供求繼續保持總體平衡。

三是高校畢業生、農民工等這些重點群體的就業相對穩定。

張紀南表示，當前和今後一個時期，要把握「一個突出」，做到「五個著力」。

「一個突出」，是要突出就業優先導向，把就業作為經濟發展的優先目標，把穩定和擴大就業作為區間調控的下限，強化各方面的重視、支持，形成經濟發展和擴大就業的良性迴圈。

「五個著力」，一是著力推進為企業減負，穩企穩崗才能穩就業。在三個字上做文章：降、返、補。「降」，就是落實降低社保費率政策，今年，預計全年社保降費超過人民幣3000億元；「返」，就是對不裁員、少裁員的企業，加大援企穩崗的力度；「補」，就是對於吸納就業困難人員的企業給予社保補貼、貸款貼息、稅收減免等一系列政策。

二是著力促進創業帶動就業。創業對促進就業是有倍增效應的。將加大創業擔保貸款的政策落實，提供稅收減免等相應的措施，鼓勵創業。

三是著力抓好職業技能培訓。這是解決就業結構性矛盾的有力舉措，也就是要解決「有事沒人幹，有人沒事幹」的問題。

四是著力提升就業服務的水準。從年初開展針對農民工的「春風行動」，到現在正在進行的針對大學生就業的秋季專項行動，累計已組織各類招聘會4萬餘場，提供免費服務超過5000萬人次，下一步還將加大這方面的力度。