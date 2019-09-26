2019中國商業報告：美企在華投資放緩 悲觀情緒增

2019-09-26 18:04 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓25日電



上海美國商會會長季愷文在華府智庫座談上表示，美國企業在華投資放緩。圖／上海美國商會提供 分享 facebook

上海美國商會會長季愷（Ker Gibbs）25日在華府智庫座談上表示，在美中貿易戰的大環境下，美國企業在華投資放緩、收入增長預期也滑落至近幾年的新低，雖然企業盈利情況與往年基本持平，但不少受訪企業對未來商業前景仍難掩悲觀情緒。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）25日舉行關於美中貿易的座談，季愷文表示，根據上海美國商會公布的最新「2019年中國商業報告」，中國市場准入障礙仍是不少外資企業在華發展的主要絆腳石，數據顯示，有超過25%的受訪企業表示已計畫將原在華投資轉至海外。

該報告共收到333個會員企業的回覆，其中有47%的企業計畫2019年增加在華投資，低於去年同比（61.6%），另有22.5%的製造業企業表示今年將減少在華投資。

報告指，雖然企業投資總量下滑趨勢從2012年就已出現，2018年的降幅仍比歷年明顯，「較前一年加大投資」的企業比前兩年降低七個百分點，而「減少投資總額」的企業比去年明顯增多；數據也顯示，不少企業正在考慮到不受美國加徵關稅影響的國家和地區投資，而將中國視為優先投資目的地的企業也明顯減少。

企業縮小投資的具體原因中，美中經貿政策和關係不明朗、中國經濟增速預期放緩、關稅加徵帶來不確定性，是排名前三的原因；季愷文表示，中國的市場容量和發展速度是吸引企業的兩大重點，「科技創新和應用的速度讓人佩服」。

同樣出席座談的亞洲諮詢公司YCP Solidiance, Ltd高級合夥人蒂亞特（Pilar Dieter）表示，中國企業重視效率，雖然本土競爭是外資企業面臨的極大挑戰，但中國並非針對滅國，「不論競爭對手是誰，他們都非常有鬥志。」

季愷文說，兩國貿易衝突實屬正常，「但當加徵關稅不僅影響兩國，而波及世界多國和地區時，問題就變得嚴重」；他表示，雖然企業在華盈利能力穩定，但由於美中貿易戰打擊，負面情緒仍不斷升級。

報告指出，對外來五年持樂觀態度的企業共有61.4%，比去年同期大幅下降19個百分點，達到近年來的新低，而持悲觀態度的企業比例同比上升14各百分點，其中非消費類電子和化工行業的悲觀情緒最濃，季愷文說，面對美國政府對高科技產品出口管制的加速縮緊，不少美國電子元件製造商開始擔憂自己的中國出口業務，由此引發的全球供應鏈中斷也挫傷了行業士氣。