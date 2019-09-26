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上 海自貿區版權服務中心、國藝中心 啟動

2019-09-26 02:09聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國（上海）自貿試驗區版權服務中心和上海國際藝術品保稅服務中心24日啟動運行。中國（上海）自貿試驗區版權服務中心是中國大陸首個在自貿區內設立的版權專業服務平台，主要功能是開展版權快速登記、快速監測預警、快速維權等服務。

中新社報導，根據上海的規畫，到2030年，文化創意產業增加值占全市生產總值比重達到18%左右，基本建成具有國際影響力的文化創意產業中心；到2035年，全面建成具有國際影響力的文化創意產業中心。2018年，上海市制定「擴大開放100條」行動方案，將建設中國（上海）自貿試驗區版權服務中心列入第62項任務。

24日同時啟動的上海國際藝術品保稅服務中心（國藝中心）建築面積6.83萬平方公尺，是目前全球面積最大藝術品綜合保稅倉庫。國藝中心的安防對標國際標準，由內而外有6重安全防範體系、上萬個監測點，外牆能持續1小時抗破壞，是民用最高安全級別設施。

國藝中心集藝術品倉儲物流、展覽展示、拍賣洽購、評估鑒定、版權服務、金融服務6大板塊於一體，並依託上海自貿區先行先試的政策優勢，能提供「國際藝術品保稅臨時出區展示」、「國際藝術品海關保證金代墊」、「國內藝術品交易稅費補貼」等政策與服務疊加的便利化措施，給全世界藝術品營造一個固若金湯、便捷高效的「家」。

當天，佳士得、富藝斯、東京中央拍賣社、嘉德、保利、北京畫廊協會、寶龍美術館、余德耀美術館、藝倉美術館、上海銀行自貿區分行、中國平安等知名拍賣行、美術館及金融機構，紛紛與上海有關單位簽署戰略合作協議，將基於上海國際藝術品保稅服務中心，實現涵蓋藝術品物流倉儲、展覽展示、金融服務、IP衍生、版權服務等方面的系列合作，以實現資源互補、優勢疊加、創新發展。

上海自貿區美術館

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