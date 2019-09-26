新興服務貿易 推升上海經濟

2019-09-26 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海社會科學院課題組24日發布「2018上海新興服務貿易運行指引報告」，報告指出服務貿易已成為推動上海經濟高質量發展的重要引擎，而新興服務貿易則將有力提升上海產業全球價值鏈水平。

據新華社報導，報告顯示，作為新興服務貿易的代表，2018年，上海技術服務貿易規模達142.3億美元，比上一年增長20%，增幅遠高於同期貨物貿易和服務貿易發展水平。

除了技術服務貿易，上海在其他新興服務貿易領域的表現也頗為「亮眼」：2018年，全市知識流程外包增幅達26%，主要來自軟件設計開發、金融分析、數據分析和挖掘、知識產權、生物醫藥研發等高附加值業務，表明上海服務外包正逐步從依靠低成本競爭轉向以智力投入為主，科技含量和附加值不斷提升。

該課題組負責人湯蘊懿研究員認為，新興服務貿易的持續快速發展，正在有力提升上海產業全球價值鏈水平。例如，上海發展以跨境研發為代表的價值鏈前端的新興服務貿易，可帶動上海整體研發能力提升，進而提升經濟發展質量；發展以跨境維修等高附加值業務為代表的價值鏈後端的新興服務貿易，則可為上海先進製造提供優質的售後配套服務，有助於製造業提質升級。

該課題組的研究表示，未來上海新興服務貿易發展具備四大新動能：一是圍繞自貿試驗區制度創新，有望試點推出一批推進新興服務貿易發展新舉措，率先探索數據跨境流動的政策制度安排；二是圍繞科技創新中心建設，可通過科技中介服務業促使服務資源與科技創新活動更加有效對接，通過加大技術貿易政策扶持力度，構建國際技術轉移網絡；三是圍繞中國國際進口博覽會，打造新興服務貿易的國際化公共服務平台；四是圍繞「一帶一路」建設，帶動大陸其他省區市拓展新興服務貿易國際市場空間。