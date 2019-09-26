中國銀行預估 大陸GDP今年增長6.2%

2019-09-26 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國銀行25日發布的最新中國經濟金融展望報告預計，四季度中國大陸經濟平穩運行的積極因素將增多，預計全年中國大陸GDP增長6.2%左右。

中新社引述該報告稱，隨著逆周期調控政策的持續加力，中國大陸經濟企穩的因素有所增多。多個穩消費政策相繼推出，有利於提高居民消費意願；中國貨幣擴張動能增加，8月份廣義貨幣M2、信貸等金融數據相比7月已經出現改善跡象；人民幣匯率企穩因素也增多。

中國銀行研究院圍繞加碼逆周期調控，提出了五方面建議。一是建議財政政策應繼續落實落細減稅降費，並助力基建托底經濟。二是適時加大貨幣政策逆周期調節力度，加強對製造業等領域的支持。報告認為，中國存款準備金率有繼續下降的空間；同時考慮到貨幣市場利率降幅有限，為進一步引導實體經濟融資利率，中國人民銀行有望進一步降低公開市場操作利率、中期借貸便利（MLF）利率等。

三是加快推動產業結構轉型升級，特別是應加快協調配套行業標準群建設，引領製造業行業質量提升。四是房地產政策堅持因城施策。未來一段時間，房地產投資下行壓力加大，因此一方面要防止房地產投資過度下滑，也要防止房價大起大落。五是發揮好監管政策對實體經濟的支持作用。