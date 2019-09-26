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吉利董座李書福 一手造車一手辦學

2019-09-26 02:09聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

除了汽車夢，中國汽車狂人、浙江吉利控股集團董事長李書福還有一個宏大的教育夢。「吉利辦教育既是一種責任，也是一種情懷；既是對教育事業的嚮往，也是因地制宜，為汽車工業發展提供人才保障。」李書福24日在北京吉利學院2019年開學典禮上如是表示。

中新社報導，一邊研究汽車，一邊培養學生。1997年吉利進入汽車行業便籌辦學校，當時中國汽車人才匱乏，國產汽車要想有出路，就必須有強大的人才隊伍作為支撐。最開始籌辦的「浙江經濟管理專修學院」，後來發展為浙江豪情汽車工業學校、浙江吉利技師學院、浙江汽車職業技術學院三所全日制院校，辦學20餘年來為汽車產業鏈輸送23000餘人，眾多畢業生已成長為企業骨幹人員。

當時的工廠共有600畝地，分為三塊：一塊辦學校，一塊進行產品試製，一塊是老師、工程師和專家的生活區。

吉利就這樣走上了造車之路。「整個辦學過程雖然很艱難，但我們必須走下去。實踐證明，吉利教育事業為吉利汽車工業的發展提供了有效支撐。」李書福表示。

北京吉利學院建校19年來，已有2000多位校友成長為中國大中型企業的高管，許多校友成為吉利控股集團所屬各單位的主力。北京吉利學院成為「國家汽車緊缺人才培養基地」。

2005年，心繫教育的李書福又將目光瞄準教育資源比較匱乏的海南，出資建設三亞市最早、規模最大的本科院校—三亞學院。2012年，吉利又投資建設湖南吉利汽車職業技術學院。從1997年涉足教育行業，到目前創辦了8所院校，吉利教育遍地開花，涵蓋從職高到研究生培養不同層次人才，每年有近萬名畢業生走上工作崗位。

李書福一直關注職業教育和應用型人才的培養。他認為，對於大學而言，研究型人才的培養很重要，應用型人才的培養也很重要，兩者不是矛盾關係，而是孿生兄弟關係。他介紹，吉利辦學過程中「應用型人才」培養最為突出。

北京

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