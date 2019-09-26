張勇：數位經濟 五新邁向百新

2019-09-26 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019杭州雲棲大會25日在杭州開幕。會議為期三天，將發布前沿科技、技術產品以及產業應用領域的新科技、新成果。 新華社 分享 facebook 「2019杭州．雲棲大會」25日在雲棲小鎮開幕。這是張勇接任阿里巴巴集團董事局主席後主導的第一次盛會，張勇在會上發表主題為「全面邁入數字經濟時代」的演講，提出數智驅動的從五新到百新概念（five new to the 100 new）。張勇此次還公開了阿里巴巴作業系統，這背後是數位經濟時代的基礎設施作為支撐。

「三年前，馬老師向大家宣布了阿里巴巴的五新戰略，包括新零售、新製造、新技術、新能源和新金融。五新發展到今天，已全面走向百新。」張勇表示，現在無論是工廠、學校還是醫院，各行各業都在走向數位化產業的升級。

據金融界和齊魯壹點報導，張勇指出，「五新」走向「百新」的過程中，用戶的消費在發生巨大變化，現在用戶需求可以通過消費者的行為、欲望被感知被預見，促進新的供給側改革和升級，如，在造物節上，帶來的很多新的產品和創造，他們都是從用戶的需求出發衍生的。

對於「百新」，張勇並未展開，但現場展示的幻燈片顯示，包括新建築、新農業、新政務、新傳播、新通訊、新城市、新公益、新出行、新娛樂、新物流和新健康。

「新的供給創造、帶來的新的消費，這不是原有消費的數位化，而是創造新的增量，這也是走向體驗消費的巨大催動力。」張勇說。

在去年的雲棲大會上，張勇曾發表8分鐘的主題演講。當時，他就表達了希望通過阿里，看到最前沿技術把不可能變成可能。同時表示，「五新」裡面數據是技術、是血液，新技術一定是五新的引擎，最終要形成這樣的五新戰略的發展和在社會方方面面的落地。

今年演講中，張勇再次表示，阿里未來最核心工作是完成數位化，算力保障大數據最廣泛產生、最高效實用。張勇重新定義了阿里的雲計算，是把雲和端高度一體化，雲邊端即時交互，大數據的計算平台是阿里雲計算平台的核心引擎。