張勇:數位經濟 五新邁向百新

2019-09-26 02:09 聯合報 大陸新聞中心/綜合報導



2019杭州雲棲大會25日在杭州開幕。會議為期三天,將發布前沿科技、技術產品以及產業應用領域的新科技、新成果。 新華社 分享 facebook 「2019杭州.雲棲大會」25日在雲棲小鎮開幕。這是張勇接任阿里巴巴集團董事局主席後主導的第一次盛會,張勇在會上發表主題為「全面邁入數字經濟時代」的演講,提出數智驅動的從五新到百新概念(five new to the 100 new)。張勇此次還公開了阿里巴巴作業系統,這背後是數位經濟時代的基礎設施作為支撐。

「三年前,馬老師向大家宣布了阿里巴巴的五新戰略,包括新零售、新製造、新技術、新能源和新金融。五新發展到今天,已全面走向百新。」張勇表示,現在無論是工廠、學校還是醫院,各行各業都在走向數位化產業的升級。

據金融界和齊魯壹點報導,張勇指出,「五新」走向「百新」的過程中,用戶的消費在發生巨大變化,現在用戶需求可以通過消費者的行為、欲望被感知被預見,促進新的供給側改革和升級,如,在造物節上,帶來的很多新的產品和創造,他們都是從用戶的需求出發衍生的。

對於「百新」,張勇並未展開,但現場展示的幻燈片顯示,包括新建築、新農業、新政務、新傳播、新通訊、新城市、新公益、新出行、新娛樂、新物流和新健康。

「新的供給創造、帶來的新的消費,這不是原有消費的數位化,而是創造新的增量,這也是走向體驗消費的巨大催動力。」張勇說。

在去年的雲棲大會上,張勇曾發表8分鐘的主題演講。當時,他就表達了希望通過阿里,看到最前沿技術把不可能變成可能。同時表示,「五新」裡面數據是技術、是血液,新技術一定是五新的引擎,最終要形成這樣的五新戰略的發展和在社會方方面面的落地。

今年演講中,張勇再次表示,阿里未來最核心工作是完成數位化,算力保障大數據最廣泛產生、最高效實用。張勇重新定義了阿里的雲計算,是把雲和端高度一體化,雲邊端即時交互,大數據的計算平台是阿里雲計算平台的核心引擎。