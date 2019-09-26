河北商界傳奇 從一個古鎮講起

2019-09-26 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



伴隨著沉重的「吱呀」聲，古老的「棋盤院」木門被推開，68歲的徐姓後人徐九成，為遊客講起了引以為豪的商幫文化。

徐九成所在的千年古鎮伯延鎮，地處河北省武安市城南。在這裡，有150多座清末老宅院。「以縣立幫」的商界傳奇曾在這裡發生。

但多年來，這些古樸精美的老宅少人問津，日漸蕭條。如今，通過挖掘與開發商幫文化、古民居文化和紅色文化，古鎮有了新的振興。

據新華社報導，伯延鎮徐姓經營藥材和綢緞生意，靠智慧、勤勞和手藝積累財富。第十二世祖徐春芳建立的這處院落，距今已有150年。因為是並排的兩個三進院，院院左右相通、前後相連，像極了棋盤，所以叫它「棋盤院」。

自古武安多商賈，他們在南方經營綢緞生意，在北方經營藥材生意，有「南綢北藥」之稱。清末，藥商在古祁州（今安國）獨設「武安幫」。武安商人以一縣之地獨立為幫，與晉商、徽商等比肩稱雄。

「伯延鎮文化底蘊深厚，除了商幫文化、古民居文化外，還有紅色文化，『周恩來的四個晝夜』裡的故事就發生在這裡。」伯延鎮黨委書記邢曉飛說。

如今的伯延，不僅古民居得到修繕，還建立了周恩來紀念館、武安商幫故事館、武安古民居展館等。隨著來訪遊客與日俱增，醋坊、酒坊，灌腸、羊湯等小店生意也紅火起來，古鎮商貿重現往日繁華。

「義字當先，以義取利，濟世救人，以德聚財」「不畏艱辛，吃苦耐勞，接待規範，和氣生財」……在武安商幫故事館，武安商幫的經營之道再次成為遊客談論的焦點，這些規則對當今商人仍有借鑒價值。