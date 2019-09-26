陸ETC將上路 11月聯試

2019-09-26 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸交通運輸部部長李小鵬24日在國務院新聞辦公室召開的新聞發布會上表示，中國大陸全面推進ETC（不停車電子收費系統）發行和撤站工作，今年10月加速推進各項工作，11月起開始聯調聯試工作。

中新社報導，李小鵬稱，截至9月18日，全大陸ETC用戶累計達到1.3051億，完成總發行任務的68.39%。其中，今年新增用戶5396萬。目前ETC日均發行量約60萬張。

李小鵬強調，越來越多的用戶在自己的車上裝了ETC，隨著ETC用戶的增長，高速公路ETC的使用率也迅速提高，目前，出口和入口的使用率分別達到43.51%和43.13%。大陸交通運輸部還呼籲，為實現高速公路一路暢通，請廣大車主用戶能够及時主動安裝ETC。

李小鵬透露，ETC的發行和服務過程中存在些問題，有的登記了要裝ETC，遲遲不到貨，有的到貨了設備有損壞等，再有的省份建設工程推進緩慢，還有的地方ETC車道改造緩慢，結果ETC車多、車道少，ETC車道反而出現暫時堵車的現象，對這些問題官方高度重視，採取措施，加以改進、完善，推動整個工作向前進行。

自今年5月大陸國務院辦公廳印發「深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案」以來，交通運輸部採取多項措施進行落實，通過給予ETC車輛不少於5%的高速公路通行費優惠的政策，推動ETC發行。目前取消高速公路省界收費站正在全國全面推進，並取得成效。