山西5G大戰略 2022全面覆蓋

2019-09-26 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



山西省政府新聞辦在25日舉行的政策吹風會上，明確5G產業路線圖。預計到2022年，山西實現全省主要城區5G網絡連續覆蓋，同時推動陽泉百度無人駕駛試驗場地建設。對於傳統能源、裝備製造大省山西而言，5G的廣泛應用將加速經濟動能轉換，推動經濟社會高質量發展。

「山西鼓勵企業建設5G聯合創新應用實驗室、企業技術中心、工程研究中心，積極開展5G產業鏈項目招商引資，支持5G產業鏈企業技術改造。」山西省工信廳廳長李晉平說，為優化5G發展環境，山西將通過提高基站建設審批效率、制定5G技術標準及規範、支持社會資本參與5G基站及配套設施合作共建等措施，帶動5G產業重點突破。

中新社報導，山西省工信廳副廳長馬運俠表示，2019年年底前，中國鐵塔山西分公司將統籌各基礎電信企業提出的5G基站建設需求，在充分考慮保護衛星地球站的前提下，牽頭完成5G基站建設規劃。「從省會熱點區域、地市熱點區域到主城區，再到縣城重點區域，山西將穩步推進構建連續覆蓋的5G網絡。」馬運俠說，到2022年，山西實現全省主要城區5G網絡連續覆蓋。

馬運俠表示，山西將在「5G+」智能礦井、智能製造、工業互聯網、智慧景區等11個重點領域開展5G應用試點示範引導。

在5G與實體經濟融合發展方面，5G+智能礦井將實現智能化+遠程操控，推動「無人值守」、「遠程控制」等技術應用。5G+智能製造通過技術升級、模式創新等手段，將引導有色金屬、鋼鐵、汽車及零部件等山西優勢特色產業向價值鏈高端發展。

在5G的示範應用方面，山西將通過5G+VR、+AR、+AI等應用，推進5G+智慧景區，讓遊客感受山西獨有的歷史文化底蘊。此外，山西將推動陽泉百度無人駕駛試驗場地建設，在高速公路、高鐵城軌等交通幹線和樞紐開展人臉識別進站、移動支付等智能交通示範應用。