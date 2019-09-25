鋼鐵期貨F4到齊 全球首個不銹鋼期貨在上海掛牌交易

2019-09-25 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



全球首個不銹鋼期貨今（25）日上午在上海期貨交易所(上期所)正式掛牌交易。

第一財經報導，不銹鋼期貨是繼螺紋鋼、線材和熱軋卷板三個鋼材期貨品種之後，在上期所掛牌交易的第四個鋼鐵期貨，象徵大陸鋼鐵工業在市場化進程中又邁出重要一步。

業界人士認為，不銹鋼期貨的推出，有助於形成透明、公開、公平的定價機制，發揮市場在資源配置中的決定性作用，有利於國內外廣大不銹鋼生產、消費和流通企業運用期貨工具管理價格風險。

上期所理事長姜岩表示，將加大力度推進品種創新，持續推進低硫燃料油、氧化鋁、鉻鐵、冷軋薄板、天然氣等期貨品種及相關期權合約上市，繼續穩步擴大標準倉單可交易品種，為實體經濟提供更多風險管理工具。

上期所相關負責人分析，大陸不銹鋼生產與消費均較為分散，直供比例低，現貨市場規模大。且大陸人均不銹鋼保有量仍然偏低，市場各方對規避價格風險需求強烈，迫切需要不銹鋼期貨來管理產品價格風險。

姜岩稱，上市不銹鋼期貨不僅可以豐富鋼材期貨品種序列，為產業鏈企業提供公開、連續、透明的價格信號和高效的風險管理工具；還可以發揮大陸作為全球第一大不銹鋼生產國和消費國的地位優勢，提升大陸不銹鋼全球定價影響力。

中國鋼鐵工業協會副秘書長蘇偉中表示，不銹鋼現貨貿易發達，價格充分競爭，企業在生產經營決策時面臨一定的風險，避險需求強烈。上期所推出不銹鋼期貨，有助於形成透明、公開、公平的定價機制，發揮市場在資源配置中的決定性作用，增強大陸在國際不銹鋼市場的定價影響力，有利於不銹鋼生產、消費和流通企業運用期貨工具管理價格風險。

酒鋼集團不銹鋼分公司總經理蔣隨強認為，行業需要有效的、共用的定價機制來參考定價，企業需要一個有效的工具去規避金融風險，不銹鋼的上市有效解決了這個問題，讓實體經濟有效的結合期貨、金融，推動企業的高品質發展。

中國寶武集團副總經理張錦剛表示，未來大陸鋼鐵工業發展的趨勢是向「大而強、大而優」發展。