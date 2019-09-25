阿里第一顆晶片問世 平頭哥發布AI晶片含光800

2019-09-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



阿里巴巴第一顆自研晶片正式問世。

觀察者網報導，達摩院院長張建鋒今（25）日在杭州雲棲大會上，展示這款AI晶片——含光800。張建鋒稱，這是阿里巴巴成立平頭哥半導體以來，第一款正式流片（透過一系列工藝步驟製造）的晶片。

他表示，在全球晶片領域，阿里巴巴是一個新人，玄鐵和含光800是平頭哥的萬里長征第一步，阿里還有很長的路要走。張建鋒稱，阿里巴巴有足夠的能力去做傳統公司的事情，公司用一年半時間，就完成晶片的製作。所以，阿里巴巴將成為軟硬體一體化協同發展的公司。

張建鋒指出，含光800晶片在業界標準的ResNet-50測試中，推理性能達到78563 IPS，比目前業界最好的AI晶片性能高4倍；能效比500 IPS/W，是第二名的3.3倍，一個含光800的算力，相當於10個GPU。

據了解，含光800已經開始應用在阿里巴巴內部核心業務中。根據雲棲大會的現場展示，拍立淘商品庫每天新增10億張商品圖片，使用傳統GPU算力識別需要1小時，使用含光800後可縮減至5分鐘。