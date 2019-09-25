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陸學者稱 非洲豬瘟對中國造成的直接損失已逾4兆元

2019-09-25 09:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國工程院院士李德發指出，大陸爆發非洲豬瘟一年多來，據推算，造成的直接損失高達人民幣1萬億元（約新台幣4.4兆元）。他強調，「這還不算產業鏈的上游和下游」。

大陸去年8月3日在遼寧省瀋陽市爆發首例非洲豬瘟後，疫情就迅速蔓延至全國，甚至是波及周邊國家。越南今年2月發現非洲豬瘟疫情，迄今越南全國因非洲豬瘟而被撲殺的生豬已超過400萬頭。韓國則在過去一周內確認至少四宗非洲豬瘟感染病例。

李德發同時是中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席。據《財新網》報導，李德發24日在一場論壇上表示，進入2010年以來，中國豬肉產量就進入5,000萬噸量級，2017年產量為5,451萬噸。

當年中國豬肉進口數量僅121萬噸、出口量5.13萬噸。亦即，中國基本是靠國內的產量滿足國內需求。

李德發說，「全世界的豬一半是由中國產的，非洲豬瘟給畜牧業上了一課，搞不好防疫、防病是不行的，這堂課的代價太大。」

他指出，按照中國人的飲食習慣，肉供應鏈中60%都是靠豬肉，中國人對豬肉依賴高，因此豬肉價格對CPI和生活水準都有很大的影響。

數據顯示，按中國14億人口估算，2020年，中國的豬肉實際需求約5,500萬噸，「如果國內一大多半的產量都沒有了，需要國外供應，是非常不容易的。」李德發說。

財新網指出，根據大陸國家統計局的數據顯示，截至9月中旬，大陸生豬價格已漲至每公斤人民幣29.4元，較去年8月非洲豬瘟剛爆發時上漲約1倍。

報導稱，非洲豬瘟易在養豬場發生交叉感染，即通過被汙染的設施、注射器、人員的衣服、靴子等裝備傳播，如果清洗消毒不徹底，就會導致交叉傳播。

「AI養豬」被認為可解決豬瘟傳播問題，包括：網易、阿里巴巴和京東等大陸多家科技巨頭，近期即紛紛投入這個新領域。但李德發認為，目前中國現代化和智能化養殖尚未形成規模，仍需要時間培育。

中國工程院院士李德發指出，大陸去年8月爆發非洲豬瘟以來，造成的直接損失已高達新台...
中國工程院院士李德發指出，大陸去年8月爆發非洲豬瘟以來，造成的直接損失已高達新台幣4.4兆元。圖為河北一處養豬場。（美聯社）
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非洲豬瘟疫情人民幣

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