波蘭企業登陸 東博會找商機

2019-09-25 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第16屆中國─東協博覽會、中國─東協商務與投資峰會正在廣西南寧舉行，波蘭以特邀合作夥伴的身分亮相本屆博覽會。借助東博會平台，波蘭全方位展示了國家形象、優勢商品、重點行業等，一批波蘭企業來到中國尋找商機。

據新華社報導，在日前舉行的中國—波蘭企業家圓桌會議上，波蘭斯科摩竹木製品有限公司、波蘭布隆波房地產開發公司等波蘭企業分別與中國企業簽約。

「波中兩國經貿合作歷史悠久，希望借助此次論壇，兩國企業能在貿易、投資、技術等領域更好地合作。」波蘭前總統科莫羅夫斯基在圓桌會上說。

波蘭是中國在歐盟的第九大貿易夥伴，中波合作是中國—中東歐合作的典範。目前，中國企業在波蘭的投資領域包括機械、IT產品、金融、電子、工藝品、商貿服務和新能源等。

柳工是較早進駐波蘭市場的中國企業之一。截至2019年9月，柳工累計在波蘭投資約1.1億美元，為當地直接創造2000多個就業崗位，推動了當地的經濟發展。

「波蘭地理位置優越，經濟增長穩定，擁有完善的基礎設施和良好的投資環境，立足波蘭有利於打開整個歐洲市場。」柳工機械股份有限公司副總裁羅國兵說。

中波建交70年來，兩國企業合作不斷深化，雙邊貿易快速增長。2018年，中波雙邊貿易額達245.8億美元，80%的中歐班列抵達或者通過波蘭。科莫羅夫斯基表示，波蘭希望和中國進一步加強合作，讓國內企業進入中國市場，同時也期待更多的中國企業到波蘭投資建廠。

9月21日至24日，第16屆中國─東協博覽會、中國─東協商務與投資峰會在廣西南寧舉行。東博會永久舉辦地廣西是中國唯一與東盟既有陸地接壤，又有海上通道的省區，正全力構建「一帶一路」有機銜接的重要門戶。

「廣西將為企業發展提供良好的營商環境以及政策支持，希望中波兩國企業在國際產能、工程項目建設、農牧業等方面展開進一步合作。」廣西壯族自治區常務副主席秦如培說。