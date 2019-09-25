世界製造業大會 總投資年增64%

2019-09-25 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019世界製造業大會成果新聞發布會24日在安徽合肥舉行。據介紹，此屆大會集中簽約項目638個，投資總額達7351億元（人民幣，下同），項目數、投資總額分別較去年增長46%和64%。

據中新社報導，2019世界製造業大會9月20日至23日在安徽合肥舉辦，來自78個國家和地區的4500多位嘉賓出席，其中境外來賓1700多位。111家境內外世界500強企業負責人參會。

據中共安徽省委常委、安徽省常務副省長鄧向陽介紹，此屆大會簽約項目涵蓋積體電路、新型顯示、智能終端、機器人、通用航空、軌道交通、新材料等行業。其中，製造業項目數、投資額分別占總量的87%、86%。先進製造業項目、投資額分別占總量的49%、68%。投資總額達2200億元的合肥長鑫集成電路產業基地項目，是安徽省迄今最大的招商引資項目，投資100億元的聯寶智能產品生產項目是最大的外資簽約項目。

鄧向陽表示，本次大會展覽展示注重前沿性、智能性、體驗性，展覽面積達6.1萬平方公尺，分為序廳、國際製造、智能製造、高端製造、綠色製造、服務型製造等十大展區，中外800多家企業及2000件產品參展，採用實物、虛擬現實、增強現實、試乘體驗等多種形式，展示了一大批中國領先、國際一流的製造技術、設備和產品。

2019世界製造業大會首設主賓國，英國應邀擔任。上海市、江蘇省和浙江省作為主賓省（市），與安徽省共同設立長三角一體化展區，簽約長三角地區合作項目149個，投資額達1018億元。截至9月23日，展會觀眾已超過35萬人次。

2019世界製造業大會由中國工業和信息化部、科技部、商務部和安徽省人民政府等11家單位共同主辦，大會還發布了《2019世界製造業大會合肥倡議》。