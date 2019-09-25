東博會飄香 東協美食高人氣

2019-09-25 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



越南咖啡、印尼撈麵、菲律賓炒粉、泰國冬陰功…各色東協美食香飄第16屆中國—東協博覽會，廣受中國饕客追捧。

據中新社報導，9月21日至24日，第16屆中國—東協博覽會、中國—東協商務與投資峰會在廣西南寧舉辦，來自中國和東協10國，以及一帶一路沿線其他國家和地區的參展商集中展示各國優勢商品，圍繞農業、科技、互聯互通、產能合作等領域展示新商機。

雖然家具、家居、藥品、飾物等各種東協特色商品引人入勝，但擁有最高人氣的還數東協各國展館內的美食展位。寮國館的一家稻米企業展位前，現做現賣的芒果糯米飯吸引觀者爭相品嚐，帶動了糯米和大米等產品的銷售；泰國館的水果乾、海苔、海魚乾等小零食人氣爆棚；越南館的腰果、咖啡、榴蓮餅等早已深入人心…中國民眾邊吃邊逛邊掃貨，不出家門就能吃遍東協。

在印尼擁有咖啡種植基地和加工廠的國際咖啡批發商印尼小綿羊咖啡，已經連續4年參展東博會。據其展位相關負責人介紹，每屆他們都會帶來印尼最優品質的貓屎公豆咖啡禮盒，在東博會開幕首日即銷售一空，從參展的第一年起銷量逐年增加。

「通過東博會傳播咖啡文化，是我們的初衷。我們很欣喜地看到，懂得品鑒咖啡的中國民眾正越來越多。」上述負責人表示，今後還將繼續參展東博會，讓更多中國民眾品嘗到印尼的高品質咖啡。

隨著中國—東協合作交流的深化，東協美食已經在中國深入民心。在東博會的永久舉辦地廣西南寧市，主打東協菜的餐廳近年來遍地開花，馥郁和清新反差鮮明的口味讓東協美食持續火爆。

今年8月，一批來自馬來西亞的貓山王榴蓮在廣西欽州港順利完成通關，成為首批經西部陸海新通道進入中國市場的馬來西亞榴蓮，豐富中國民眾的餐桌。

在本屆東博會期間舉辦的中國—東協水果產業發展論壇，成功整合了中國與東協國家上下游的產銷資源，簽訂了30億元人民幣的東協水果進口採購框架協議，將構建西部陸海貿易新通道上東協農產品直供中國的新模式。