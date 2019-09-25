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桂台經貿論壇 聚焦自貿試驗區

2019-09-25 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十五屆桂台經貿文化合作論壇24日在廣西南寧開幕，西部陸海貿易新通道及廣西自由貿易試驗區建設成為與會台商熱議的焦點。

據中新社報導，廣西壯族自治區主席陳武在論壇開幕式上致辭表示，當前廣西加快構建一帶一路有機銜接的重要門戶，積極參與西部陸海貿易新通道建設。廣西獲批建設面向東協的金融開放門戶、自由貿易試驗區等高水平開放平台，為台企來桂投資發展帶來巨大商機。

陳武就桂台合作提出了進一步擴大經貿合作領域，提升產業合作水平，加強民族文化交流的三點建議。

大陸國台辦副主任裴金佳在致辭中表示，大陸正不斷深化改革，著力擴大開放，實施一帶一路建設，京津冀協同發展，粵港澳大灣區、自由貿易試驗區、西部陸海貿易新通道建設等一系列國家發展戰略，經濟增長動能強勁。事實證明，大陸仍是全球最具發展潛力和投資環境最為優越的地區之一，是全球經濟發展的引擎之一，這為台胞台企來大陸發展提供了更多機遇，為廣大台灣青年追夢、築夢、圓夢提供了更廣闊的舞台和機會。

他說，大陸認真傾聽、積極回應台胞台企的呼聲，探索兩岸融合發展新路，推出更多惠台利民政策措施，造福兩岸同胞。

國民黨大陸事務部主任周繼祥說，回顧過去15年，桂台在農漁業、食品、觀光、文創合作等方面創造了極大的產值，實現了共享新機遇、共謀新發展的兩岸願景。桂台經貿文化合作論壇的舉辦對兩岸關係發展具有積極意義。

大陸台企聯會長李政宏說，台商十分看好廣西的發展前景，必將有愈來愈多的台商選擇立足廣西。台企聯作為大陸唯一的全國性台商組織，期待與廣西進一步擴大交流合作，協助廣大台商積極捕捉新的發展良機，實現互利雙贏。

本屆論壇以深化融合，促進發展為主題，同時舉辦海峽兩岸產業合作區（廣西）交流推介暨兩岸加工貿易產業對接會、桂台農業高質量融合發展助力鄉村振興對接交流會、兩岸康養產業對接交流會等經貿活動。

桂台經貿文化合作論壇連續舉辦15屆，成果豐碩。截至今年上半年，廣西累計批准台商投資項目1798個，合同台資額117.1億美元，實際到位台資57.6億美元。

台商自由貿易一帶一路

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