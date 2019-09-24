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中金公司：與騰訊數碼成立合資技術公司

2019-09-24 22:15聯合報 記者張運祥╱即時報導

中金公司公告稱，2019年9月24日，公司與騰訊數碼（深圳）有限公司（騰訊控股公司間接持有的一家全資附屬公司）訂立股東協議，雙方同意在中國成立一家合資技術公司。這家公司註冊資本擬為人民幣5億元，其中，中金公司持股51%，騰訊數碼持股49%。

《第一財經》報導，騰訊公司擬通過提供技術平台開發及數位化運營支援，助力中金公司財富管理和零售經紀等業務提供更加便利化、智慧化、差異化的財富管理解決方案。未來在可行情況下，合資技術公司可向其他金融機構開放服務。

中國國際金融公司旗下中金證券。（本報系資料庫）
中國國際金融公司旗下中金證券。（本報系資料庫）
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