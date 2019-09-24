菜鳥裹裹年用戶已過億 推寄件櫃入辦公室
阿里巴巴集團旗下菜鳥裹裹CEO李江華24日宣布，該平台寄快遞年用戶破億，已經成為最大線上寄件平台，在用戶群體中，90後已成為絕對主力，占菜鳥裹裹寄件用戶超過一半。
菜鳥裹裹還推出智慧化的菜鳥裹裹寄件櫃，主要為企業提供一站式寄件服務。
澎湃新聞報導，李江華在秋季戰略發佈會上援引數據表示，菜鳥裹裹服務使用者數一年來增長超過100%，是第二名同類產品的4倍。
此外，數據還顯示，越是大城市越偏向於線上寄件，在北上廣深一線城市，高達74%的用戶偏愛不出門寄快遞，在新一線城市比例達60%，在張家口、承德等地，使用菜鳥裹裹寄快遞比去年同期提升40倍。
李江華指出，目前菜鳥裹裹覆蓋全大陸2800多個區縣，平均上門時間50分鐘，「一個菜鳥裹裹等於100萬快遞員在身邊提供普惠服務。隨著年用戶破億，菜鳥裹裹接下來每年至少給行業帶來人民幣100億元增收。」
菜鳥方面介紹，智慧化的菜鳥裹裹寄件櫃不僅方便用戶零距離一站式寄件，隨時快遞、不用等待快遞員，還能即時稱重、支付，價格、物流透明。由此解決先前辦公室寄件給企業前臺帶來額外負擔、面臨快遞上門時間不確定、計費不清楚，同時擾亂工作、影響辦公秩序等問題。
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