大陸掀「國潮」華為、故宮成最人氣國產品牌

2019-09-24 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



百度與人民網研究院近日聯合發布「百度國潮驕傲大數據」。這份報告顯示2009到2019年十年間中國品牌的市場占比、趨勢變化、品牌關注等，呈現中國品牌十年的發展變遷畫像。在食衣住行等多項領域所受歡迎的「最火」中國國貨品牌中，故宮、伊利、華為等品牌榜上有名。

澎湃新聞報導，報告顯示，中國品牌在電子、文娛、服裝、汽車、化妝品、食品等六大行業的關注度均呈現出了穩定增長。十年前百度每接到10次品牌搜索要求只有3.8次是中國品牌，而十年後中國品牌的占比達到了7次。

報導稱，從38%的品牌關注度到70%，十年間中國品牌關注度的攀升也反映出中國品牌從中國製造到成為「中國驕傲」的崛起之路。

其中，手機數碼（數位）領域，中國品牌增長領先其他行業。大數據顯示，華為、小米、OPPO、VIVO等品牌廣受歡迎。中國消費者對電子產品品牌的青睞由十年前的國貨洋貨幾乎平分秋色，轉變為更多消費者的關注度向國貨轉移。

而一向被視為弱勢項目的「文娛品牌」也在這十年間獲得了長足的發展，增長36%，「大江大河」、「紅海行動」以及「延禧攻略」等中國國產精采影視榜上有名。