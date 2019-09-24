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易綱：中國貨幣政策以我為主 暗示不跟進全球降息潮

2019-09-24 11:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱24日在被問及，會否跟進全球貨幣寬鬆潮時表示，中國是大型經濟體，貨幣政策主要是服務國內經濟，因此決定貨幣政策也主要是「以我為主」。目前中國經濟還在合理區間，物價也處於溫和區間。易綱並說，再過幾年，如果哪個主要經濟體還能保持正常的貨幣政策，將會是全球經濟的亮點。

易綱這番談話明顯暗示，大陸現階段不會跟進全球這波降息潮。

大陸於24日舉行配合10月1日中共建政70周年首場記者會，邀請易綱與大陸國家統計局長寧吉喆、財政部長劉昆，說明中國大陸70年來的發展成果。

易綱在記者會上被問及，近期歐洲央行重啟QE，美國聯準會也啟動今年第二次降息，全球主要經濟體貨幣政策都趨於寬鬆，考慮到目前中國經濟情勢，是否有必要跟進降息，貨幣政策會否進行調整時整時，做出前述表示。

易綱指出，美國、歐盟央行和日本央行以及許多發展中國家的央行，最近貨幣政策的取向，一是降息，一是重啟QE。

易綱說，「在這種背景下，中國貨幣的取向是什麼？大家知道，中國是一個大型的經濟體，我們貨幣政策主要是服務國內經濟，所以我們決定貨幣政策也主要是以我為主，考慮國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調。」

他指出，中國的經濟目前還是在合理區間，物價方面也處於一個比較溫和的區間。在轉型升級中，中國遇到一些結構性的問題，主要是通過供給側結構性改革來解決。

易綱表示，綜合分析中國國內的形勢和國際背景，他認為中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。既要穩當前，也就是說要加強逆周期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模的增長速度，和名目GDP增長速度大體上相當、大體上匹配，堅決不搞「大水漫灌」。

易綱強調，人行也會注意保持槓桿杆率的穩定，使得整個社會的債務水準處於可持續的水準。同時，人行還要考慮到長遠，也就是說要加大結構調整力度，下大力氣疏通貨幣政策的傳導機制，以改革的方式降低企業融資成本，推動經濟高質量發展。

易綱說，「如果你要看全球，包括美、歐、日發達國家的貨幣政策和發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，我有這樣一個判斷，就是向前看，再過幾年，如果哪個國家，特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策，那麼這樣的經濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場所羡慕的地方。」

此外，易綱還指出，目前中國銀行、證券、保險業的市場准入已經大幅放開，明年將全面放開股比限制。

大陸央行行長易綱表示，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。（取自新華網）
大陸央行行長易綱表示，中國的貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向。（取自新華網）
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