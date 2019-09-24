天津濱海新區 明年5G覆蓋

2019-09-24 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據上海市政府主持召開的重振老字號工作推進會消息，上海正在探索將老字號技藝納入世界技能大賽項目，加強老字號技藝傳承。上海現有222個老字號品牌，其中65%集中在國有企業。

另據新華社報導，據中國郵政集團公司山西省分公司消息，在太原海關、太原機場以及東航物流太原分公司等協助下，中國郵政集團公司山西省分公司開通了太原至美國芝加哥的國際航空直達郵路，這標誌山西省郵政首次開通國際航空郵件的直封業務。

近年來，借助中國—亞歐博覽會等對外交流合作平台，阿塞拜疆多次組團到新疆考察，不少阿塞拜疆企業看中新疆在絲綢之路經濟帶上佔據的核心地位，紛紛與新疆企業尋求合作。此外，從阿塞拜疆首都巴庫已開通直飛中國新疆烏魯木齊的航班，享譽國際市場的阿塞拜疆紅酒正源源不斷「飛入」新疆，並受到越來越多的中國人青睞。

此外，媒體從天津濱海新區政府獲悉，為搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，該區將打造5G產業創新發展高地，預計到2020年基本實現5G網路全覆蓋。該區計畫到2020年建成5G基站2400個，根據實際需求，基本實現5G網路全覆蓋。到2022年，建成5G基站4500個，實現5G網路全面優質覆蓋。

而根據2019中國·貴陽國際特色農產品交易會組委會消息，截至目前，已有來自43個國家的70家企業確定參加本次農交會。本屆農交會將於9月25日在貴陽開幕。今年是貴陽農交會舉辦的第10年。經過9年發展，農交會已成為國際、國內採購商和投資商洽談投資貿易、開展交流合作的重要窗口。