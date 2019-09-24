前航天工程師 大陸專利申請第1人

2019-09-24 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



他是大陸專利申請第一人，也是首件授權專利證書獲得者；他是大陸知識產權事業發展史的親歷者、見證者，他就是大陸前航空航天工業部第二研究院207所工程師胡國華。

據中新社報導，「以專利法實施為標誌，大陸知識產權事業的迅速發展，極大鼓勵和激發了全民的創造性。」年近八旬的胡國華日前表示，加強知識產權保護、促進知識產權運用，不僅使創造者個人合法權益得到保障，更重要的是激活了全社會的創新創造熱情，從而產生出巨大的社會效益。

胡國華回憶說，1985年4月1日，大陸專利法開始實施並接受專利申請，當年3月29日，自己到大陸知識產權局的前身大陸專利局查資料，得知3天後正式開始接收專利申請，於是回單位寫了一塊牌子——「申請專利在此排隊，第一名航天207所」，帶去掛在專利申請處門口，後來的申請者就在牌子後面排成一條隊伍。經過三天等待後，他第一個提交了發明專利申請，成為大陸專利申請第一人。

胡國華介紹說，他第一個提交申請的發明專利是「可變光學空間濾波實時假彩色顯示裝置」，即將一張衛星所拍地面複雜圖像的膠片，通過該裝置顯示為按某種特徵不同而編製的彩色圖像，從而可以看到更多信息。在當年，電腦圖像處理還剛開始研究，這種光學處理途徑符合專利技術的新穎性、先進性和實用性三要素，申請提交當年的12月就獲得專利證書，成為獲得授權的大陸第一件專利。