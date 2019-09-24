滴滴進軍日本 1年擴及數大城

2019-09-24 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



滴滴日本自一年前在大阪上線以來運營良好，公司致力於通過大陸應用「神器」化解日本打車難題，滴滴日本副社長林勵日前在東京接受陸媒專訪時如是說。

據新華社報導，2018年2月，滴滴和軟銀宣布計畫成立合資公司進軍日本計程車市場。去年6月合資公司滴滴日本正式成立，並於9月在大阪正式運營。林勵說：「目前滴滴日本在大阪市場份額位居第一。在所有叫車應用程序中，滴滴日本在大阪是用戶滿意度最高的。」

繼大阪之後，滴滴日本逐步在京都、東京、兵庫、北海道、名古屋等地運營，覆蓋用戶將近5000萬。截至今年9月，滴滴日本在日本的合作計程車公司已超過200家。

林勵表示，除為計程車公司引入數位調度技術，滴滴日本還盡力了解和滿足日本用戶消費習慣和需求。此外，公司也積累跨界合作資源。滴滴國際版應用程式已與谷歌地圖和日本雅虎合作，本地用戶可在這些應用程式上直接叫車。林勵說，這些都是滴滴日本的定制產品。

談到在日本發展的經驗，林勵說，面對不同的監管環境、人口結構和行業生態，充分了解當地國情和行業特點是基礎。「如何在日本把已經成熟的經驗和技術快速複製，同時又真正識別需要差異化的地方，這需要虛心學習。」

林勵表示，日本市場最大特點是人口老齡化，不僅體現在計程車從業者方面，也體現在消費者方面，「這正是滴滴的產品和技術發揮價值的地方」。他認為，滴滴的大數據驅動以及先進的運營方式，正推動老齡化突出且人工成本極高的日本計程車行業產生新的生產力。

除了日本之外，滴滴也在澳洲以及拉丁美洲等市場提供包括計程車、網約車在內的出行服務。滴滴還與巴西和墨西哥等國家開展智慧交通合作，將智能交通技術推廣到更多市場上。