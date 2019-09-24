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海洋礦產大會 聚焦資源開發

2019-09-24 01:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第四十八屆世界海洋礦產大會23日在海南三亞開幕，來自中、美、英、德等超過20個國家和地區的近200名專家學者將在五天的會期中，針對環境、規程和技術等方面內容就如何可持續開發海底礦產資源展開探討。

據中新社報導，海洋礦產資源的開發和利用一直是國際學界和社會關注的熱點話題。各國普遍看好深海採礦市場和深海採礦產業並大力發展海底採礦技術。中國大陸近年來隨著「蛟龍」「深海勇士」「海馬」「潛龍二號」等一批先進海洋裝備的成功研發，不斷在海洋礦產勘探和開發技術方面取得突破，在一些領域已經處於國際領先水平。

大會主辦方認為，推動深海礦產資源開發是未來中國大陸加快建設海洋強國，深入實施科技興海，提高海洋資源開發能力的重要方向。此次大會既是匯聚全球海洋礦產研究與開發的交流平台，也是中國科研院所和企業展示在這一領域成果，探討海洋採礦產業化發展的寶貴機會。

世界海洋礦產大會由總部在美國夏威夷的國際海洋礦產協會（International Marine Mineral Society，簡稱IMMS）組織召開，是目前全球海洋礦產研究與開發領域參與範圍最廣，規模最大且最具影響力的國際會議，至今已有40餘年歷史，每年9-10月在不同會員所在國城市舉辦。

本屆大會主辦地三亞瀕臨深海，距1000公尺深度的海域航程僅80海里，對於海洋礦產開發研究有著天然優勢。近年來，三亞加速集聚國內優勢海洋開發利用相關資源，中國科學院深海科學與工程研究所、招商局工業集團有限公司、中國船舶工業集團有限公司等國內優勢海洋開發利用相關單位相繼進駐。

夏威夷

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