人民幣在東南亞 交易更深化

2019-09-24 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「90後」的韋敏潔剛下飛機就到南寧機場把剩餘的泰銖換回人民幣，泰國很多地方都收人民幣。像韋敏潔這樣的經歷，是目前很多初次到泰國旅遊的中國人的感受，隨著中國與東協貿易持續增長，出境遊人數暴增，人民幣在東南亞的使用越來越頻繁而便捷。

據中新社報導，1993年5月，由於邊貿活躍，中國和越南兩國央行在北京簽訂協定，確定廣西和雲南兩省區與越南邊境省份邊貿企業的貿易和勞務活動可用本幣結算，這是大陸央行簽訂的第一份本幣結算協議。

2009年，中國正式啟動跨境貿易人民幣結算試點，開啟了人民幣國際化進程，而主要的區域，就是東南亞國家。從2010年6月起到2019年8月末，僅廣西跨境人民幣累計結算總量就突破1兆多元人民幣，其中2018年結算總量達到1300多億人民幣，排全大陸第十位。

自中國-東協自由貿易區建立以來，中國和東協的貿易不斷增長，中國已經連續10年成為東協第一大貿易夥伴，今年東協也超過美國成為中國第二大貿易夥伴，而在人民幣國際化進程中，東協是人民幣國際化試點最早的地區。

泰國、馬來西亞、新加坡等東協國家也是中國遊客的熱門目的地，旅遊、貿易、投資的增多，讓人民幣在東南亞的支付、交易以及金融市場中得到不斷增強和深化。

正值人民幣國際化進程十年之際，第16屆中國—東協博覽會在廣西南寧開幕，期間舉辦了第11屆中國—東盟金融合作與發展領袖論壇、東南亞人民幣論壇等重要活動。

22日舉行的東南亞人民幣論壇上，廣西壯族自治區副主席嚴植嬋表示，當今世界不穩定因素增多，需要對全球貨幣金融體系進行再思考，現在就東協國家本幣結算和人民幣國際化進行探討，可謂恰逢其時。