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專家：大陸十一長假前人民幣大幅波動機會有限

2019-09-23 18:23聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋23日發表人民幣市場周評指出，上周中美貿易磋商無具體進展，而川普強勢的發言和中方經貿團取消農場訪問行程，使中美貿易摩擦前景再度蒙上陰影。

評論指出，展望未來，MLF(中期借貸便利)利率未如預期調降以及離岸央票發行、季末緊縮因素等，使離岸在岸人民幣流動性趨緊，加上中間價依舊在區間持穩，預估人民幣短期走勢雖弱，但在十一長假前大幅波動機會有限。

這篇評論內容提及，9月初至今，隨著中美貿易利多消息不斷，人民幣匯率自低點大幅反彈，離岸在岸匯價已漲超逾千點。上周初市場仍沉浸在中美貿易間的樂觀情緒，但隨著中美利多消息逐步淡化，以及購匯需求持續湧現，人民幣漲勢開始停滯。

隨後美國聯準會（Fed）雖如預期降息1碼，但其會後發言「鴿中透鷹」，反而造成美元指數強彈，人民幣貶值壓力遽增。但最令市場擔憂的還是中美雙方的關係，中方貿易代表團周五突然改變計畫，取消原定訪問美國農場行程，並提前返國。

此舉引發外界質疑中美近來良好的互動關係是否生變，人民幣跌幅隨之擴大，最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線貶值約789點，收在7.1243元，貶值幅度1.12%；而在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線貶值約122點，收在7.0909元，貶值幅度0.17%。

另外，人行於上周五公告，本周將於香港再度發行人民幣100億元離岸央票，期限6個月，預估可進一步對匯價形成一定支撐。

境內貨幣市場方面，全面降準正式實施，周初資金尚稱充裕，但在面臨繳稅和逆回購大量到期等緊縮因素下，資金緊張局勢逐步升溫。

公開市場方面，人行為了紓解跨季底資金需求，更重啟14天逆回購，上周到期的2,650億元MLF則減量續作，金額2,000億元，期限1年，利率維持在3.30%，累計單周淨回籠150億元。

MLF減量的實質影響雖不大，但逆回購大量到期確實對短期資金供給造成壓力，而本周稅期高峰消退，預估人行將持續進行逆回購操作以對沖季底緊縮效應。

至於境外市場，受到境內資金緊張局勢未減的影響，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)跟著走揚，同業拆款利率亦全線上行，隔拆利率創近3周高點。

另外，上周五人行公布第二次LPR(貸款市場報價利率)，1年期LPR為4.2％，較前月首次報價調降5個基點；5年期以上LPR則為4.85％，與前次持平。在美國聯準會降息後，這次的LPR報價格外受到市場關注，5年期利率雖為穩定房地產走勢而未有下調，但在全球經濟放緩、各國央行陸續降息的基礎上，後續LPR及MLF陸續下調將勢在必行。

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋預估，人民幣短期走勢雖弱，但在十一長假前大幅...
交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋預估，人民幣短期走勢雖弱，但在十一長假前大幅波動機會有限。（新華社資料照）
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