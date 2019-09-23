阿旺綿羊 帶村民脫貧、遊子返鄉

2019-09-23 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在西藏昌都市貢覺縣哈加鄉，19歲的多壩村村民次旦最近有兩件開心事：一是他家貧困戶的窮帽子馬上就要摘掉了，二是姐姐色措很快也會從拉薩回來，不用再背井離鄉出去打工了。

據中新社報導，自幼就失去父母的次旦是色措一手帶大的，由於缺少耕地和牛羊，勞動力不足，姐弟倆的生活一度十分艱難，是村裡的15戶貧困家庭之一。為了照顧次旦，已經30多歲的色措靠給人打工補貼家用。

2019年，西藏官方組織的駐村工作隊為多壩村帶來了500頭犏奶牛（牦牛與普通牛種間遠緣雜交的後代）的扶貧項目，次旦家也分到了10頭。次旦用心去餵養，還主動向人請教，把犏奶牛產下的奶做成奶製品，帶到附近的鄉鎮以及上百公里外的縣城去賣，家裡的經濟狀況漸漸有了改善。

與此同時，隨著貢覺縣特色產品阿旺綿羊在西藏區內外逐漸受歡迎，當地建立起了「公司+基地+合作社+農戶」的運營模式，阿旺綿羊主題餐廳從貢覺縣開到了昌都市和四川成都市。看到發展前景的色措這次被次旦說服了，準備回村裡的合作社從事綿羊養殖。

貢覺縣副縣長李天國告訴記者，該縣僅阿旺綿羊一個產業扶貧項目就帶動了貧困人口6800多人就業增收，此外還有70多個項目已執行到位，還可吸納大量像色措這樣的在外務工人員返鄉就業。

李天國說，在相關產業項目帶動下，貢覺縣已滿足各項脫貧標準，待今年10月前後，經有關方面完成專項評估檢查同意後，即可退出貧困縣（區）範疇。