大陸央企 助力107縣脫貧摘帽

2019-09-23 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在打贏脫貧攻堅戰的關鍵一年，大陸央企不斷加大力度，共幫扶276個國家級扶貧縣，對口對接西藏27個縣，青海省藏區16個縣，截至目前，已有107個縣脫貧摘帽。

據新華社報導，大陸國務院國資委副秘書長莊樹新在此間召開的第七屆中國慈展會上表示，大陸央企還承擔了地方黨委政府和行業部門安排的上萬個村等各類幫扶任務，僅2018年央企投入無償扶貧資金達58億元（人民幣，下同），引入幫扶資金18億元，帶動91萬名貧困戶脫貧。

此外，央企貧困地區產業投資基金自2016年設立以來，累計完成投資215億多元。

大陸中廣核集團是由國務院國資委監管的大型清潔能源企業，自2002年起集團先後承擔了國家定點、東西部協作、廣東省定點、援疆援藏援青及各省市安排的扶貧任務，累計投入扶貧資金超過2.4億元，先後派出扶貧幹部59人，形成了產業扶貧、科技扶貧、教育扶貧、消費扶貧、黨建扶貧、引入社會扶貧等多措並舉的大扶貧格局。

在慈展會現場的中廣核集團展位可看到，不少參展觀眾在品嘗來自中廣核定點扶貧地區廣西、新疆、青海等省區的各種扶貧產品，並掃描二維碼購買。這些扶貧產品通過中廣核「海核雲谷」綜合服務電商平台引進，助力貧困地區人人共享扶貧成果。

今年是中國大陸打贏脫貧攻堅戰的關鍵一年，要確保再減少貧困人口1000萬以上，脫貧攻堅戰責任重大、任務艱鉅。中央企業是國有經濟的主力軍，承擔著經濟發展與社會公益雙重重要職責，是中國大陸在脫貧攻堅戰場上，一支重要的力量。

據統計，去年中央企業僅購買和幫助銷售貧困地區農產品就達12.8億元，培訓基層幹部和技術人員7.81萬名，扶持龍頭企業和農村合作社697家，派出各類的扶貧幹部超過1萬人。