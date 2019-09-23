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新疆小番茄 領跑「一帶一路」

2019-09-23 00:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

新疆的番茄醬正在走出大陸國門，出現在世界100多個國家和地區居民的餐桌上。

據新華社報導，新疆是大陸重要的番茄製品生產和出口基地。因為氣候乾燥少雨、光照時間長、晝夜溫差大，這裡有利於番茄生長。

烏魯木齊海關統計，2019年1─8月，新疆口岸出口番茄醬7.3萬噸；受出口番茄醬價格上浮影響，出口番茄醬價值3.5億元人民幣，同比增長11.8%。

「在出口之前，新疆的番茄醬需要進行20餘項國家標準檢測，合規後才可出國。」烏昌海關監管二科二級主辦阿麗婭．哈力別克說。

位於新疆西北部的阿拉山口口岸，毗鄰哈薩克，目前是新疆番茄醬出口貿易量最大的口岸，占全疆出口番茄醬貨運量的7成以上。

通行往返於阿拉山口等口岸的中歐班列，也在成為企業出口番茄醬的新選擇。據烏魯木齊海關介紹，通過中歐班列將番茄醬出口至歐洲全程僅需15天左右，相比傳統的海運方式縮短了約45天的時間。

同時，在番茄醬的出口通關環節，企業還可以在海關服務窗口享受到出口質檢證書的一站式辦理和預約通關服務，實現申報、查檢、放行的即刻通關。

烏魯木齊國際陸港區也正在被打造成新疆出口番茄醬物流周轉、集散的核心樞紐。

烏魯木齊海關數據顯示，新疆出口番茄醬持續「領跑」「一帶一路」沿線30餘個國家和地區，俄羅斯、義大利是新疆出口番茄醬的主要貿易國，貨運量占比8成以上。高品質新疆番茄醬還加入了亨氏、肯德基等國際知名品牌。

新疆海關烏魯木齊

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