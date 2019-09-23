5G元年 智聯萬物時代開麥拉

2019-09-23 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



通過5G網路直播，一台由上海市東方醫院肛腸外科醫生主刀的低位直腸癌手術呈現在上海新國際博覽中心的高清電子螢幕上，螢幕前，西班牙巴塞羅那醫院胃腸外科主任安東尼奧．德．拉西盯著手術直播畫面進行講解和指導。

這是2019年上海世界移動通信大會期間，「5G醫療高峰論壇」向世人演示的一幕。

據新華社報導，進入「5G元年」，美國、南韓、英國等約20個國家陸續開通5G商用網路，國際標準組織「第三代合作夥伴計畫（3GPP）」今年將完善5G三大應用場景標準，以5G為基石的「智聯萬物」時代悄然拉開大幕。

網路峰速可達4G網速的上百倍，端到端時延僅1毫秒，連接數可達海量……5G將無限拉近人與人、人與物、物與物之間的距離。

3G帶動臉書、微信等社交媒體興起，4G助力移動支付、短視頻等流行，5G會帶來哪些變革？業內共識是，在5G大規模部署應用前，最具顛覆性的場景還難以預測。但可肯定的是，5G必將對多個行業乃至經濟社會發展產生深遠影響。

美國諮詢公司IHS Markit分析預測，到2035年，5G將為全球經濟產出增加12.3兆美元，全球5G價值鏈將創造3.5兆美元GDP和2200萬個就業機會。

從目前看，5G產業應用有兩大方向：一是物聯網，包括智能汽車、智能城市、虛擬現實設備等；二是工業級應用，比如各類加工製造、生產管理等。此外，5G正加速與雲計算、人工智能的融合發展，共同推動產業數字化轉型。

中興通訊副總裁崔麗說，5G與雲計算融合將催生「瘦終端」。5G的超寬頻可消除雲端與本地差異，許多應用可以放到雲端，而終端「變瘦」將為消費者大幅節省成本。

過去只能想像的許多場景正變為現實。例如，荷蘭殼牌公司煉油廠採用5G遙控機器人巡檢油氣管道；瑞典沃爾沃集團應用5G遠程控制深井作業；中國商飛公司與合作夥伴一起建成全球首個5G工業園區，把5G用到了飛機製造的22個環節。