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浙台海上直航十周年暨港航合作推進會，共謀新發展

2019-09-21 21:09聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

台海上直航今年邁入第十年，9月21日在玉環市舉行浙台海上直航十周年慶祝活動暨港航合作推進會，兩岸港口、航運、貨運、旅遊等數百位代表出席，共謀兩岸港航新發展。

玉環市大麥嶼港是大陸對台灣最近的港口，距基隆港、蘇澳港僅163海浬，自2009年開通對台海上定期客貨航線，除了人、貨、物通，連汽車都可以上船落地自駕遊。除了離島小三通，這是唯一對台灣本島的海上直航點，可以朝發夕至從基隆搭船到浙江。

浙台海上直航十年來架起人流、物流的金橋，玉環市委書記、市長吳才平指出，大麥嶼港客流已突破20萬人次、港口貨櫃輸送量去年突破15萬標箱，今年會再翻倍突破30萬標箱，預計2022年突破50萬標箱。

他強調，發展需要合作，合作贏得未來，論壇以「喜迎海上直航十周年，共謀兩岸港航新發展」為主題，將為兩岸港口建設、海上直航客貨運、國際郵輪等方面，加強交流合作，再進一步深化大麥嶼港對台海上直航。

當年開通浙台海上直航的前交通部長、現任高雄市副市長葉匡時，透過弟弟，台灣觀光旅遊產業發展協會理事長葉正時表示，希望高雄儘快復航大麥嶼港，更加快通關檢疫，對兩岸物流創造更好的營商通關環境。

大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭透露，她的父親當年是從浙江台州搭船逃難到台灣，十前她是浙台海上直航首批乘客，如今她在浙江台州投資興業十多年來，見證浙台經濟融合發展，她強調，台商應把握這條黃金水道，推進長三角一體化交流合作新契機。

往返浙江大麥嶼和台灣基隆的中遠之星，也是兩岸最大的直航客貨船，中遠海運董事長陳新川表示，以港興市帶動兩岸物流以及更多旅遊資源，兩岸客貨運行業將開啟新的機遇。

浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏表示，「浙江省台灣商品免稅中心」正在積極申報進行中，推進在玉環建設台灣商品的海外倉。

他表示，目前浙台物流主要以台灣精密儀器、特產等商品進口為主，進一步進行水果口岸、免稅口岸申報。大麥嶼邊檢更推出「便捷通」服務，簽發快速進出口岸限定區域的專用通行證，並設立「邊檢對台服務專區」，為進駐台州的台資企業提供通關便利。

為擴大深化合作，港航合作推進會促成5項合作案簽約，包括玉環市政府與中遠海運簽訂全面戰略合作協定；新北市觀光旅遊推廣協會與玉環市旅遊集團簽訂旅遊合作協定；展茂運通與浙江大麥嶼港口簽訂貨運合作協定；平潭兩岸海外公共倉儲與浙台（玉環）經貿合作區管委會簽訂物流合作架構協議；台灣明晟實業有限公司與玉環普天單向器簽訂半導體晶片研發合作意向書。

中遠海運董事長陳新川認為，以港興市帶動兩岸物流及更多旅遊資源。特派記者戴瑞芬╱攝...
中遠海運董事長陳新川認為，以港興市帶動兩岸物流及更多旅遊資源。特派記者戴瑞芬╱攝影
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浙台海上直航十周年慶祝活動暨港航合作推進會促成五項合作案簽約。特派記者戴瑞芬╱攝...
浙台海上直航十周年慶祝活動暨港航合作推進會促成五項合作案簽約。特派記者戴瑞芬╱攝影
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