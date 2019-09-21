浙台海上直航十周年暨港航合作推進會，共謀新發展

2019-09-21 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



浙台海上直航今年邁入第十年，9月21日在玉環市舉行浙台海上直航十周年慶祝活動暨港航合作推進會，兩岸港口、航運、貨運、旅遊等數百位代表出席，共謀兩岸港航新發展。

玉環市大麥嶼港是大陸對台灣最近的港口，距基隆港、蘇澳港僅163海浬，自2009年開通對台海上定期客貨航線，除了人、貨、物通，連汽車都可以上船落地自駕遊。除了離島小三通，這是唯一對台灣本島的海上直航點，可以朝發夕至從基隆搭船到浙江。

浙台海上直航十年來架起人流、物流的金橋，玉環市委書記、市長吳才平指出，大麥嶼港客流已突破20萬人次、港口貨櫃輸送量去年突破15萬標箱，今年會再翻倍突破30萬標箱，預計2022年突破50萬標箱。

他強調，發展需要合作，合作贏得未來，論壇以「喜迎海上直航十周年，共謀兩岸港航新發展」為主題，將為兩岸港口建設、海上直航客貨運、國際郵輪等方面，加強交流合作，再進一步深化大麥嶼港對台海上直航。

當年開通浙台海上直航的前交通部長、現任高雄市副市長葉匡時，透過弟弟，台灣觀光旅遊產業發展協會理事長葉正時表示，希望高雄儘快復航大麥嶼港，更加快通關檢疫，對兩岸物流創造更好的營商通關環境。

大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭透露，她的父親當年是從浙江台州搭船逃難到台灣，十前她是浙台海上直航首批乘客，如今她在浙江台州投資興業十多年來，見證浙台經濟融合發展，她強調，台商應把握這條黃金水道，推進長三角一體化交流合作新契機。

往返浙江大麥嶼和台灣基隆的中遠之星，也是兩岸最大的直航客貨船，中遠海運董事長陳新川表示，以港興市帶動兩岸物流以及更多旅遊資源，兩岸客貨運行業將開啟新的機遇。

浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏表示，「浙江省台灣商品免稅中心」正在積極申報進行中，推進在玉環建設台灣商品的海外倉。

他表示，目前浙台物流主要以台灣精密儀器、特產等商品進口為主，進一步進行水果口岸、免稅口岸申報。大麥嶼邊檢更推出「便捷通」服務，簽發快速進出口岸限定區域的專用通行證，並設立「邊檢對台服務專區」，為進駐台州的台資企業提供通關便利。