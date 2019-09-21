杭州向阿里巴巴等100家企業派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



杭州市政府將抽調100名官員進駐阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100家重點企業，作為政府事務代表。

浙江在線披露，百家企業派駐政府事務代表的設立，是「新製造業計畫」中的一個創新舉措。這些政府事務代表的任務是服務重點企業，為企業協調解決各類政府事務、開展資訊溝通交流、政策解答和項目推進提供等全方位的保障。

杭州市20日舉行全面實施「新製造業」動員大會，會上發布的「新製造業計畫」，是杭州為製造業勾勒出的新藍圖。

杭州市相關負責人在會上表示，數位經濟已成為引領杭州經濟發展的「頭號引擎」，而製造業的落後，則是制約發展的「最大短板」。

根據會上發布的《關於實施新製造業計畫推進高品質發展的若干意見（徵求意見稿）》，未來，杭州將重點培育引進生物醫藥、積體電路、新能源新材料、高端裝備等戰略性新興產業，全面整治「低散亂」企業和淘汰落後產能。