杭州將向阿里巴巴等百家企業 派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在大陸即便是民營企業或外資企業，只要達到一定規模，都會面臨被要求設立共產黨黨支部的問題。如今除了黨組織，政府官員也要直接進駐企業了。據浙江媒體報導，杭州市政府將抽調100名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100家重點企業，作為「政府事務代表」。

杭州市政府稱，此舉是為了服務重點企業，為企業協調解決各類政府事務、開展信息溝通交流、政策解答和項目落地推進提供等全方位的保障。

根據浙江省委、省政府新聞門戶網站《浙江在線》報導，這項新政策是9月20日在杭州市舉行的「全面實施『新製造業』動員大會」上發布的。報導稱，杭州市相關負責人在會上表示，數字經濟已成為引領杭州經濟發展的「頭號引擎」，而製造業的落後則是制約發展的「最大短板」。

根據會上發布的「關於實施『新製造業計畫』推進高質量發展的若干意見（徵求意見稿）」，未來，杭州將重點培育引進生物醫藥、集成電路、新能源新材料、高端裝備等戰略性新興產業，改造提升機械、化纖、化工、橡膠、紡織、服裝等傳統製造業，保護傳承絲綢、茶葉、工藝美術、中藥等經典產業，全面整治「低散亂」企業和淘汰落後產能。

杭州市政府稱，好的營商環境能吸引優秀的外來企業，也能讓更多本土企業生根發芽、發展壯大。百家企業派駐政府事務代表的設立，則是「新製造業計畫」中的一個創新舉措。