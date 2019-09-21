亞投行將對東協6個基建項目貸款 總額近11億美元

2019-09-21 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群今（21）日表示，目前亞投行正在籌備對東協國家的6個基建項目，涉及貸款總額預計為10.9億美元。

中新社報導，金立群今在第16屆中國—東盟博覽會開幕式上稱，過去四年裡，亞投行已投資6個東協國家的10個基礎設施項目，涉及貸款總額達10億美元。現在該機構正在籌備新一批6個項目。

亞投行資料顯示，截至今年7月，該機構共為東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞、非洲等地區18個國家的40多個基建項目提供資金支援。這些項目覆蓋交通、能源、電信、城市發展等多領域，涉及貸款總額達85億美元。東協是亞投行目前業務的一大重點。

金立群稱，亞投行致力於在推進東協經濟發展中扮演更重要角色。他表示，貸款投資是經濟長期可持續發展的重要途徑，但當前部分東協國家債務占GDP比重較高，制約其向亞投行貸款的可能性。今後亞投行將幫助這些國家更好使用貸款，提高發展能力。

他表示，一帶一路建設在推進東協地區互聯互通中發揮重要作用。今後，亞投行將進一步支持一帶一路建設，更好規劃基建投資。