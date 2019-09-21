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防學生借高利貸 湖北將向全省大學生提供百億元信貸

2019-09-21 15:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

為避免學生誤借高利貸，湖北省銀保監局表示，將加大校園正規銀行信貸產品供給，力爭按每個學生消費貸款額度人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）左右的標準，向全省大學生投放人民幣80億元至100億元消費信貸，以滿足大學生正常消費信貸需求。

據湖北日報報導，湖北省此一構想是希望透過引導正規金融機構進入校園，對非法校園網貸產生「擠出效應」，「以強有力的正規金融供給驅逐不良網貸毒瘤」。

財新網指出，湖北提出「校園貸」一是大學生確實會有臨時開銷、急於用錢的需求，但大學生沒有收入來源也沒有資產證明，很難向銀行等正規機構借到錢，只能向一些非正規機構求助。對銀行而言，向大學生提供消費信貸，則有利於鎖定潛在客群。

財新網表示，早在2017年初，中國銀保監會主席郭樹清就曾指出，現有銀行業對大學生等群體的服務缺位，商業銀行應研究如何「把正門打開」，把對大學和大學生的金融服務做到位

此後，中國銀行等大陸四大國也商業銀行及招商銀行就開始進軍校園市場。例如，招商銀行發布的大學生「閃電貸」，信貸額度為人民幣8,000元，最長可分24個月還款，日利息最低是萬分之1.7，相當於年化利率最低僅約6%。

中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林指出，大學生有一定的消費信貸需求，所以一律禁止沒有必要；銀行有一定的風控手段，能夠把握住尺度。

但也有部分人士擔心，銀行湧入校園會否催化大學生沒必要的借貸需求、刺激了沒必要的超前消費？過度行銷、過於方便的校園貸款，如何保證學生不掉入過度借貸的陷阱？

有資深銀行界人士就表示，現在都天天宣傳哪裡可以借錢，但是借款人、尤其是年輕的借款人，有沒有理性的行為？借錢用去做什麼了？就算是消費，是不是有過度消費的情況？現金貸的借貸群體，是到了不得不借的情況？

中國普惠金融研究院執行主任劉澄清也認為，消費金融比較容易通過過度行銷實現。中國現在重視消費金融，期望以此拉動消費，但這會有點危險。尤其是依靠低收入群體的消費去拉動GDP，最終將會得不償失。

為避免學生誤觸高利貸，湖北提出「校園貸」計畫，將向全省大學生投放人民幣80至10...
為避免學生誤觸高利貸，湖北提出「校園貸」計畫，將向全省大學生投放人民幣80至100億元消費信貸。圖為武漢大學今年6月舉行的畢業典禮。（新華社）
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