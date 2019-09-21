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兩岸青年創業選擇大不同 台青想賣奶茶 陸青湧向區塊鏈

2019-09-21 08:42聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

工作難找，薪水又低，台灣年輕人不如創業，而大陸市場成為台青創業的拚搏地。台商二代、國民黨中常委曾文培20日在溫州兩岸青年雙創沙龍指出，台灣年輕人7成6想要創業，但都想賣奶茶、做餐飲，相較大陸年輕人創業蜂湧向區塊鏈、互聯網為目標，台青「多了小確幸，但少了大目標」。

浙江台灣合作周溫州專場搭橋，37家溫台企業20日在溫州兩岸青年雙創沙龍活動現場，舉行「溫州市台灣青年創業就業實習基地」授牌，為台胞在溫州投資、學習、創業、就業、生活，提供同等待遇保障。

台商二代，中國國民黨青年領袖中常委曾文培在青年雙創沙龍中，提出台青在大陸雙創的觀察，他指出，台灣就業市場飽和，工作難找，且有5成6社會新鮮人薪資是3萬元以下，也因此，台灣年輕人7成6想要創業。

有趣的是，調查創業首選，台灣青年創業32%熱中做特色小吃，20%主打冰品飲料，其次是開餐廳、賣早午餐、以及行銷個性化商品。

曾文培表示，相較大陸年輕人創業蜂湧向區塊鏈、互聯網為目標，台灣年輕人創業，多了小確幸但少了大目標。

而溫州是是大陸民營經濟發源地，也是百姓創業最活躍的地區，民企占比達99.5%。

溫商更有巾幗不讓鬚眉，康奈集團副董事長鄭萊莉，也是浙江青年企業家協會副會長。

鄭萊莉20日在溫州兩岸青年雙創沙龍分享她的創業經驗，接棒父親製鞋小作坊的鄭萊莉，從沒有「富二代」餘蔭，她自許是「創二代」，因為1998年大學畢業回到溫州第二天，就到鞋廠車間當流水線工人，待了一年多，把280道工序全部摸熟，也因此促成她以「電腦替代人工」改善生產流程，排班人力60多人可以縮減至2人，而準確率提高至100%。

康奈也從藉此傳統製造業轉型升級高科技業，更進一步進化到手機端，完成終端系統升級。

她以創業過來人的經驗，強調在中國「強起來」的新時代，創新發展才能勇立潮頭。

37家溫台企業20日獲得「溫州市台灣青年創業就業實習基地」授牌，其中，離開阿里巴巴的金飯碗，3年前回到溫州下海創業的大賣客科技網絡公司創始人、CEO李尚傑，已在台灣已經成立辦事處，也與台資企業對接提供支付服務，今年更計畫擴大對台合作業務，初步規劃將與阿里巴巴合作，將社交電商平台服務推展到台灣。

李尚傑創業大賣客做的是360度的生態環境平台，也就是將食衣住行日常所需透過平台應用可節省成本，目前已擁有2千多萬用戶，年銷售人民幣120億元，年收入達人民幣6億元。

李尚傑表示，公司今年首度有4名台灣大學生進駐實習，進駐基地後，將會常態化發展，預計明年增加6個項目招收200名台灣大學生來到溫州實習。

23家溫台企業20日在溫州兩岸青年雙創沙龍活動現場，舉行「溫州市台灣青年創業就業...
23家溫台企業20日在溫州兩岸青年雙創沙龍活動現場，舉行「溫州市台灣青年創業就業實習基地」授牌，為台胞在溫州投資、學習、創業、就業、生活，提供同等待遇保障。記者戴瑞芬╱攝影
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