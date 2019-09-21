首家本土DRAM供應商 投產

2019-09-21 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸第一家本土DRAM供應商長鑫存儲技術公司（CXMT）昨（20）日宣布投產，與國際主流DRAM產品同步的10奈米DDR4 DRAM首度亮相，一期設計產能估計每月達12萬片晶圓。

財新網援引長鑫存儲執行長朱一明表示，10奈米DDR4 DRAM 已通過國內外許多大客戶驗證，今年底交付；同時，也預告另一款提供行動裝置使用的低功耗產品也即將量產。

中國證券報報導，朱一明曾在今年5月的GSA Memory 論壇首次發布，該公司 DRAM 技術授權，來自已破產的德國記憶體大廠奇夢達，目前已累積1,000多件DRAM相關技術，是推動境內自主研發 DRAM技術水平的重要關鍵。長鑫存儲過去專門生產行動DRAM，如今自行設計的DRAM能投入筆電、電動車及數據伺服器等應用。

中新社報導，2018年大陸晶片進口額超過3,000億美元，光DRAM就占其中二成。清華大學微電子研究所所長魏少軍表示，大陸是DRAM最大應用市場，卻始終沒有掌握自主產能，長鑫推出的10奈米DDR4 DRAM 為大陸實現晶片量產技術突破，目標朝向設計與生產一體化。

研究機構 Trendforce 日前預計，2019年第3季，DRAM價格將暴跌15%，第4季更將下跌10%，晶片市場可能達到需求預期。長鑫存儲記憶體晶片自主製造專案，於2016年5月由合肥市政府旗下投資平台合肥產投與細分記憶體國產領軍企業兆易創新共同出資組建。