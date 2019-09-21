穩匯率 將發440億央票

2019-09-21 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



抽走流動資金，穩定人民幣匯率，中國人民銀行（大陸央行）昨（20）日發布公告，9月26日將透過香港金融管理局債務工具中央結算系統債券投標平台，招標發行2019年第九期中央銀行票據，發行量為人民幣100億元（約新台幣440億元），票據期限6個月。

在消息刺激下，在岸、離岸人民幣兌美元昨天盤中雙雙上漲，其中離岸人民幣應聲大漲逾200點，並收復7.08元關口；在岸人民幣兌美元昨天收盤報7.0901，較上一交易日上漲86個基點。

大陸央行表示，此次發行央票是豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。

澎湃新聞報導，第九期中央銀行票據期限6個月（182天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣100億元，起息日為2019年9月30日，到期日為2020年3月30日，到期日遇節假日順延。

早在2018年11月7日，大陸央行重啟發行央票，當日透過香港金管局發行兩期央票，其中3個月期人民幣100億元，中標利率為3.79%；1年期人民幣100億元，中標利率為4.20%；以上兩期中央銀行票據面值均為人民幣100元。

中新社旗下新媒體中新經緯統計，2019年以來，截至8月14日，大陸央行已經先後四次在香港共計發布八期央票。