變相降息 陸下調貸款市場利率

2019-09-21 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



人行昨日發布報價機制改革後的第二個LPR，一年期LPR為4.2%。 中新社 分享 facebook 繼8月大陸央行首次公布新機制下的貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR），央行昨（20）日發布報價機制改革後的第二個LPR，一年期LPR為4.2%，較8月下調5個基點，五年期LPR未有變化，持平在4.85%，符合市場預期。

彭博資訊報導，一年期LPR下調5到10個基點本在市場預料之中，對債券市場和股市影響應會有限。如果這一利率未來數月進一步趨低，市場人氣或有可能出現改善。

彭博經濟學家曲天石撰文表示，一年期LPR下調反映當局循序漸進調降資金成本的意圖。這種與上月類似的小幅調整，表明大陸央行接下來的利率調整步伐可能會趨漸進，但頻率會有所提高。預計一年期LPR未來數月會進一步趨低，每月調降會在5到10個基點間。

雖然本周中國人民銀行到期續作中期借貸便利（MLF）時未調整利率，9月19日凌晨美國聯準會再度降息後，大陸公開市場利率也保持不變；但由於之前全面降準帶來的銀行資金成本下降，市場一直對今日LPR繼續下調有較高預期。

值得注意的是，按照將從10月8日起執行的房貸新政，新發放的商業性個人住房貸款利率，以最近一個月相應期限的LPR為定價基準加點形成。換句話說，由於這次五年期LPR利率沒有調整，新政之下的申請個人住房貸款利率，也不會下調。

8月17日，為深化利率市場化改革，人行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成，其中，公開市場操作利率主要指MLF利率。新的LPR由18家報價行於每月20日（遇節假日順延）報價並計算得出。

由於此一改革將貸款利率與MLF利率掛鉤，可透過下調MLF利率帶動實際貸款利率下降，被市場認為是變相降息。自2015年10月降息後，人行再未調整過貸款基準利率。

此外，人行今也進行人民幣1,200億元人民幣逆回購操作，其中800億元為14天期，其餘400億元屬7天期，今日並無逆回購到期。