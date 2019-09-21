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中民新能總裁 老將擔重任

2019-09-21 02:00經濟日報 記者李仲維／綜合報導

肖宏江
肖宏江
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大陸民企「巨無霸」中國民生投資集團（中民投）的管理階層調迎來一名「老將」加盟，由湖北能源集團前董事長肖宏江出任中民新能總裁，力主開發新能源的肖宏江，同時也主張應該加大核電產業的培育和發展，他的「以核養綠」主張也愈來愈獲得市場認同。

中民新能是中民投在新能源領域的專業投資平台，自去年以來，受經濟大環境影響，中民新能遭遇前所未有的挫折。

中民投應急管理委員會主席茅永紅最近多次提出，要吸取過去的教訓，專業的事情要專業的人去做。中民投將來的各項業務，要麼不做，如果做就請行業內最優秀的人來做。

中民新能9月16日召開幹部會議，推薦肖宏江出任中民新能總裁，被市場視為能源「老將」加盟，公司未來將進行改革，強化公司治理。

澎湃新聞報導，肖宏江今年63歲，剛在今年1月因年齡原因辭去湖北能源集團董事長。

公開資料顯示，肖巨集江從事能源行業工作40多年，長期擔任國有大型能源企業的高管，有豐富的能源行業經驗與大型企業集團的公司治理能力。

肖宏江歷任三峽集團總經理助理、國電長源電力副董事長、湖北能源集團股份有限公司董事長、湖北三環股份有限公司董事長等。在湖北能源集團任職期間，肖宏江曾帶領提出合併重組、引進戰略投資者、推行整體上市的「三步走」戰略。

在肖宏江任內，湖北能源集團從一家地方國企轉變為央企控股企業，被定位為三峽集團綜合能源發展平台，公司還被納入MSCI新興市場指數體系成分股。

除了業績屢創新高之外，湖北能源一直堅持高比例現金分紅。肖宏江認為，這是公司為股東創造持續價值的直接體現，重視對投資人的合理投資回報，實行持續、穩定的利潤分配政策。

肖宏江認為，新能源起步階段有一定的培育和發展過程，水電初期發展也不見得很好，但是作為長期的產業培育、積累和發展，太陽能發展要有時間積累的過程，而核電產業規模很大，可以提供基礎的電力供應，因此核電作為保障，然後再配合風電、太陽能的發展，改變環境容量的前景是廣闊的，所以應該加大核電產業的培育和發展。

老將重披戰袍，肖宏江接下新職後表示，有信心也有責任，帶領中民新能的團隊，在董事長的領導下，努力發展新能源業務，為股東創造回報、為員工創造機會、為社會創造價值。

核電太陽能

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