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最會唱歌副部長 赴美出征

2019-09-21 02:00經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

廖岷
廖岷
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美中貿易戰10月磋商會談，大陸派出號稱「最會唱歌的副部長」、曾是民謠歌手的財政部副部長廖岷9月18日率團前往華府，他也是大陸國務院副總理劉鶴的心腹，受到各界關注。

香港明報報導，在以往的副部級談判中，中方團隊都由商務部副部長王受文領隊：對於這次人選改變，分析指出，廖岷雖不如王受文擅長處理貿易與市場問題，但也足夠專業；從全局來看，廖岷是「善於解決問題的人」。

路透報導，美國貿易代表辦公室16日表示，美中副手級貿易談判將在華府舉行，為10月解決貿易戰的高層會談鋪路，但美方沒有提供副手級談判的細節。

央視財經指出，廖岷1968年出生，江西南昌人，今年51歲。他在2018年5月就曾首次以中財辦副主任的身分和劉鶴一同赴美就貿易爭端與美方進行磋商，成為中方經貿團隊重要一員。

廖岷先後畢業於北京大學、英國劍橋大學，擁有經濟學碩士、工商管理碩士學位，高級經濟師。曾入選劍橋大學商學院優秀畢業生前十名的院長名單。

廖岷的工作經歷主要是在央行、銀監部門和銀行業金融機構；他先後在中國人民銀行、光大集團等單位工作。2011年至2016年出任上海銀監局局長。在上海銀監局任職期間，銀監會內部人士曾表示，很多監管措施，上海銀監局都走在前面，這與廖岷有一定關係。

海外留學經歷，和豐富的金融實踐和監管經驗，讓廖岷的仕途一路順遂。2016年12月，廖岷由滬返京，出任中財辦國際經濟局局長一職，吻合要有全球經濟視野和經濟管理經驗的條件。

除了金融監管者的角色外，廖岷還當過校園民謠歌手，創作「等人就像在喝酒」、「已是盛夏」、「流動青春」等多首在北京大學校內廣為傳唱。

校園論壇網有評論稱，他的嗓音平靜溫婉，斯文但不內斂；更有人將其比作當年的李健。

報導稱，回憶北京大學的生活，廖岷曾說，那是一段真正的象牙塔生活。當時的人們思想都很單純，學校裡氣氛也沒有現在這麼浮躁，學生們也沒有就業壓力，一心只讀聖賢書。

他曾在創作的「流動的青春」裡描述校園場景：「你是否記得擁擠的宿舍，徹夜的臥談和窗外的月光，夏天的睡蓮，冬天的飄雪，還在一季一季地輪回綻放著。」字裡行間充滿藝文氣息，詩歌般朗誦。難怪有人評價他是「唱歌最好的部長、仕途最順的歌手」。

北京大學上海貿易戰

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