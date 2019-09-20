A股納全球指數進入新階段 喜迎1,500億元資金

2019-09-20 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



20日收盤後，富時納入A股因子將由5%提升至15%，標普道瓊指數也將以25%的納入因子首次納入A股，兩者可望為陸股引入逾1,500億元資金。（中新社） 分享 facebook 瑞銀證券中國股票策略團隊表示，20日收盤後將迎來全球股票指數納入A股的新階段。包括，富時羅素納入A股因子將由5%提升至15%，標普道瓊指數則會以25%的納入因子首次納入A股。

瑞銀證券最新發布的報告預估，下周一（23日）開盤前，A股將迎來約50億美元（約新台幣1,545億美元）被動外資淨流入，其中40億美元來自富時羅素納入因子提升，約10億美元來自標普道瓊指數首次納入A股。整體而言，2019年A股將有超過200億美元被動外資淨流入。

瑞銀證券指出，主動資金方面，如果以MSCI指數為基準的全球/新興市場/大中華主動型基金，在其投資組合中標配A股，2019年主動外資淨流入量將高達560億美元。然而，主動型資金流入受到宏觀經濟和地緣政治等多重不確定因素影響。

報告並表示，因中美貿易緊張局勢升級，今年5月至8月外資主動淨流入資金有所減緩。9月以來，中美貿易摩擦暫緩則使得外資重回淨流入態勢，北上資金淨流入加速。本月日均淨流入量達人民幣35.9億元，7月和8月的日均淨流入量則分別只有人民幣5.5億元和6.0億元。

受前述消息，以及大陸國務院發布「交通強國建設綱要」、人行變相降息等利多激勵，陸股三大指數20日均高開，上證綜指開盤就站上3,000點關口，但隨後三大股指又陷入盤整。

截止收盤，上證綜指報3,006.45點，上漲0.24%，深成指報9,881.25點，上漲0.29%；創業板指報1,705.05點，小跌0.03%。